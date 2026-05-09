باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد سرگلزایی با ارائه عملکرد سه ساله این شرکت اظهار کرد: سرانه مصرف آب در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان از ۲۳۰ لیتر در سال ۱۴۰۳ به ۳۲۰ لیتر در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که رشدی ۹۰ لیتری و بی‌سابقه در سالیان گذشته محسوب می‌شود.

وی میانگین سرانه تولید آب در سیستان و بلوچستان را ۲۸۷ لیتر و میانگین مصرف را ۱۷۴ لیتر به ازای هر نفر اعلام کرد و افزود: سرانه تولید در مناطق شهری ۲۵۱ و در مناطق روستایی ۳۲۰ لیتر است که نشان از توسعه خدمات آبرسانی دارد. هم‌اکنون ۶۳۸ هزار و ۸۱۰ مشترک در استان فعال هستند که ۹۲ درصد آن‌ها خانگی و هشت درصد غیرخانگی به شمار می‌روند.

مدیرعامل شرکت آبفای سیستان و بلوچستان مهم‌ترین چالش را هدررفت آب عنوان کرد و گفت: میانگین هدررفت در مناطق شهری ۳۴ درصد، در مناطق روستایی نزدیک به ۵۰ درصد و در مجموع استان ۳۹ درصد است، اما این رقم در برخی شهرستان‌ها به شدت بالاتر می‌رود.

به گفته وی، در مناطق روستایی شهرستان دشتیاری هدررفت به ۸۶ درصد، در هامون ۷۹ درصد، در نیکشهر ۷۷ درصد، در زهک ۷۶ درصد، در مهرستان ۷۳ درصد، در ایرانشهر ۷۳ درصد، در پیشین ۵۹ درصد، در میرجاوه ۵۵ درصد و در لاشار ۵۴ درصد می‌رسد. در واقع در منطقه دشتیاری به ازای هر نفر روزانه یک‌هزار و ۳۰۰ لیتر آب تولید می‌کنیم، اما به دلیل انشعابات غیرمجاز، مردم همچنان از کمبود آب گلایه دارند.

سرگلزایی هدررفت را ۲ نوع «واقعی» (ناشی از فرسودگی تاسیسات) و «ظاهری» (ناشی از انشعابات غیرمجاز) دانست و عنوان کرد: بیشترین هدررفت در سیستان و بلوچستان، به ویژه در جنوب، مربوط به انشعابات غیرمجازی است که باغات موز از آن استفاده می‌کنند و شبکه آبرسانی عمومی را تحت شعاع قرار داده‌اند.

وی از افزایش منابع آبی خبر داد و اظهار کرد: تولید آب سیستان و بلوچستان از ۲۴۷ میلیون مترمکعب در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۶۴ میلیون مترمکعب در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که ۱۷ میلیون مترمکعب افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آبفا درباره اعتبارات گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش‌از ۸.۵ همت مصوبه داشتیم که ۶.۵ همت آن تخصیص یافت. با احتساب اوراق مشارکت، میزان تخصیص از ۳۱ درصد به ۷۶ درصد افزایش یافت که نشان از اهمیت اوراق در جذب اعتبار دارد.

وی از انجام تعهدات سال ۱۴۰۴ خبر داد و خاطرنشان کرد: متعهد شده بودیم ۸۰ روستا را آبرسانی کنیم، اما موفق شدیم در ۲۴۲ روستا تنش آبی را رفع کنیم.

سرگلزایی از بهره‌برداری ۱۰۹ پروژه تا پایان فروردین ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بقیه پروژه‌ها تا پایان شهریور امسال افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات ایام نوروز و ماه رمضان خاطرنشان کرد: ۱۳ پروژه به ارزش یک‌هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان (۹۱۵ میلیارد تومان در شمال و ۴۱۰ میلیارد تومان در جنوب استان) آماده بهره‌برداری است که بخشی از آن افتتاح شده و بر اساس برنامه هفتم توسعه و سند توسعه سیستان و بلوچستان، هدف‌گذاری افزایش تولید، کاهش هدررفت به زیر ۳۰ درصد، و واگذاری اصولی انشعابات تا پایان سال ۱۴۰۷ انجام شده و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی، موضوع انشعابات غیرمجاز که ریشه اصلی بحران در جنوب است، جمع‌آوری شود.

منبع شرکت آبفا استان