رئیس فدراسیون فوتبال مدعی شد برخی شروط برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی را به اطلاع فیفا رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این فدراسیون برای حضور در جام جهانی چند شرط اصلی دارد که فیفا باید رعایت شدن آنها توسط میزبان را تضمین کند. جام جهانی ۲۰۲۶ از ۲۱ خرداد در کشور‌های آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز خواهد شد.

براساس اظهارات مهدی تاج در گفت‌وگویی تلویزیونی، شروط فدراسیون فوتبال را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

تمامی بازیکنان و کادر فنی، به ویژه کسانی که در سپاه خدمت کرده‌اند مانند مهدی طارمی و احسان حاج‌صفی، باید بدون مشکل ویزا دریافت کنند.

پس از صدور ویزا، بازیکنان و کادر فنی نباید در زمان سفر توسط پلیس مهاجرت مورد سوال و جواب قرار بگیرند.

صدور روادید خبرنگاران اعزامی و هواداران ایرانی در مسابقات تعیین تکلیف شود.

حفظ بالاترین سطح پروتکل‌های حفاظتی و امنیتی در فرودگاه، هتل، مسیر‌های تردد و ورزشگاه توسط پلیس آمریکا تا از حواشی و مشکلات احتمالی (مانند آنچه در استرالیا رخ داد) جلوگیری شود.

هواداران هر دو تیم فقط باید پرچم رسمی‌شان را به ورزشگاه بیاورند و ورود هرگونه پرچمی به جز پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ورزشگاه ممنوع باشد.

پخش صحیح و بدون اختلال سرود جمهوری اسلامی ایران در تمامی مسابقات تضمین شود.

سوالات خبرنگاران در نشست‌های خبری صرفاً باید مربوط به مباحث فنی مسابقات باشد.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه G رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با بلژیک، مصر و نیوزلند هم‌گروه است و باید در لس‌آنجلس و سیاتل آمریکا به مصاف رقبایش برود.