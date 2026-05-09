رئیس فدراسیون فوتبال مدعی شد برخی شروط برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی را به اطلاع فیفا رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این فدراسیون برای حضور در جام جهانی چند شرط اصلی دارد که فیفا باید رعایت شدن آنها توسط میزبان را تضمین کند. جام جهانی ۲۰۲۶ از ۲۱ خرداد در کشور‌های آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز خواهد شد.

براساس اظهارات مهدی تاج در گفت‌وگویی تلویزیونی، شروط فدراسیون فوتبال را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 تمامی بازیکنان و کادر فنی، به ویژه کسانی که در سپاه خدمت کرده‌اند مانند مهدی طارمی و احسان حاج‌صفی، باید بدون مشکل ویزا دریافت کنند.

 پس از صدور ویزا، بازیکنان و کادر فنی نباید در زمان سفر توسط پلیس مهاجرت مورد سوال و جواب قرار بگیرند.

 صدور روادید خبرنگاران اعزامی و هواداران ایرانی در مسابقات تعیین تکلیف شود.

 حفظ بالاترین سطح پروتکل‌های حفاظتی و امنیتی در فرودگاه، هتل، مسیر‌های تردد و ورزشگاه توسط پلیس آمریکا تا از حواشی و مشکلات احتمالی (مانند آنچه در استرالیا رخ داد) جلوگیری شود.

 هواداران هر دو تیم فقط باید پرچم رسمی‌شان را به ورزشگاه بیاورند و ورود هرگونه پرچمی به جز پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ورزشگاه ممنوع باشد.

 پخش صحیح و بدون اختلال سرود جمهوری اسلامی ایران در تمامی مسابقات تضمین شود.

 سوالات خبرنگاران در نشست‌های خبری صرفاً باید مربوط به مباحث فنی مسابقات باشد.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه G رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با بلژیک، مصر و نیوزلند هم‌گروه است و باید در لس‌آنجلس و سیاتل آمریکا به مصاف رقبایش برود.

ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مسابقات المپیک در جنگ دم جهانی در آلمان بود و برتری تیم ها بر تیم های آلمانی ها باعث ضعف روحیه آلمانی ها شد
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط خدا. همه شرط های سفت و سخت رو بگذارید. اگر قبول کردند باز هم با توکل بر خدا و نذر و نیاز راهی شوید چون ترامپ فرزند شیطان است
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوب میرید چکار؟ یه سری شرط گذاشتید چه قبول کنند و چه نکنند گرفتاری درست میشه!
ناشناس
۱۵:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فک کنم اونا باید شروط بزارن هاع
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا زیاد شرط نذارید. تهش میشه مثل شروط مذاکره با آمریکا. اول با توپ پر میرن. بعد که می‌خورن به مقدار سختی یادشون خالی میشه و صحبت از انعطاف و..‌ میشه.
ناشناس
۱۳:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه جور شرط و شروط میذارید انگار قهرمان سه دوره جام جهانی اید🤣🤣🤣 خب نرید
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فیفا با ترامپ ونتانیاهو کاملا هماهنگ است حتما هم شرایط تاج را اول قبول میکنند درموقع عمل همش را زیر پا میگذارند
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
با توکل به خدا در جام جهانی شرکت کنید ان شا ا... از مرحله اول صعود میکنیم. در ضمن از کسی جز خدا نترسید. آمریکا عددی نیست، این تهدیدها نشانه ضعف آمریکا و اسرائیل و همچنین وطن فروشها از قبیل رژیم طاغوتی منحوس پهلوی و منافقین میباشد.
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مشکل ما در خارج فقط وطن فروش ها هستند
ولی کسی که وطنش را فروخته، دیگر سهمی از آن ندارد که در امورش دخالت کند
تو وطنت را فروختی و پولش را دریافت کردی حالا این پول میتونه تابعیت هم باشد دیگر غلط می کنی که در مورد کشورها شیطنت کنی
و جنس فروخته شده
پس گرفته نمی شود و آنقدر باید در لس آنجلس بمانی تا بگندی
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اصلا دیگه فوتبال مهم نیس.کسی دیگه ذوق و شوق فوتبال دیدن نداره!
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگ می‌ترسید خو نرید
ناشناس
۱۱:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فکر کردید قهرمان جهان و برزیل هستید که برای فیفا شرط میزارید؟😂
جرات داری شرکت نکن تا ببین چطوری جریمه میکنن.
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
از آمریکای جنایتکار هیچ کاری بعید نیست.
قانون بین الملل یعنی کشک.
اصلا کشوری که همیشه در حال جنگ و جنایته چرا باید میزبان باشه؟
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۱:۳۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
باش تا اطاعت کنن ازت
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چشم عباس اقا
ناشناس
۱۱:۳۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگار 10 تیم برتر جهانیم ناز کرشمه میاید خخخخ
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
میزبان وظیفشه امنیت رو تأمین کنه
ولی آمریکا که قوانین بین‌المللی حالیش نیست
