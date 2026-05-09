مدیرکل ثبت فارس از صدور بالغ بر ۳۰ هزار فقره سند مالکیت تک برگ از ابتدای سال جاری تا کنون در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نخعی مدیرکل این اداره با اشاره به صدور ۳۰ هزار و ۴۷ فقره سند مالکیت تک برگ از ابتدای سال جاری تا کنون در این استان از سرعت بخشی به این روند با هدف اجرای برنامه عملیاتی این اداره کل خبر داد.

او گفت: از اسناد مالکیت تک برگ صادره فوق بیش از ۶ هزار فقره تبدیلی دفترچه‌ای به تک برگ، بالغ بر ۱۶ هزار فقره تعویضی تک برگ به تک برگ و بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ فقره اسناد اولیه تک برگ می‌باشد.

نخعی افزود: با التفات به جایگاه اسناد تک برگ در اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تحقق اهداف سند تحول قضایی تلاش ما بر این است در سریع‌ترین زمان ممکن با تبدیل تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای موجود در استان به تک برگ، به تعهدات خود در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.

همچنین مدیرکل ثبت استان با اشاره به حضور داوطلبانه همکاران در ادارات تابعه طی روز‌های تعطیل و اوقات غیر اداری، این امر را همسو با نگاه تحول گرایانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تسهیل در انجام فرایند‌ها و تکریم مراجعین دانست و ابراز داشت: همواره معتقدیم صیانت از حقوق ثبتی جامعه مستلزم سرعت بخشی و اجرای مطلوب فرایند‌ها است.

منبع: ثبت اسناد فارس