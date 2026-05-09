دیدار پایانی پنجمین دوره لیگ هاکی روی یخ آقایان با قهرمانی تیم نیروی زمینی ارتش به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان-  در بازی پایانی لیگ پنجم هاکی روی یخ اقایان جام ماکان(شهید جاویدالاثر مدرسه شجره طیبه ماکان نصیری) تیم نیروی زمینی ارتش در مصاف با‌ام دات آر ۳-۲ نتیجه را واگذار کرد، اما با ۳۵ امتیاز قهرمان شد.

مصاف این دو تیم در وقت‌های معمول با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید و بدین ترتیب قهرمانی تیم نیروی زمینی ارتش مسجل شد، اما در وقت‌های اضافی تیم‌ام دات آر به گل طلایی دست یافت و با ۳۴ امتیاز نایب قهرمان شد. در تیم نیروی زمینی ارتش، عرشیا غفوری و پارسا جلالی و برای تیم‌ام دات آر علیرضا محمودی در وقت‌های معمولی گل زدند و گل طلایی این تیم را جلال کیهانفر به ثمر رساند. 

در پایان این بازی علیرضا محمودی از تیم‌ام دات آر و دانیال ساروقی از تیم نیروی زمینی ارتش به عنوان بهترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند. این آخرین بازی‌های این دو تیم در این فصل بود که کادر فنی تیم‌ام دات آر جلال کیهانفر و کادر فنی تیم نیروی زمینی ارتش فرشاد مقدسی را به عنوان بهترین بازیکن فصل دو تیم معرفی کردند.

در این بازی که جمعه ۱۸ اردیبهشت در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد قضاوت بازی را امیر حسین رودسرابی، سیامک پورنعمت، مرتضی پاسدار و امیر مقدم برعهده داشتند و خانم‌ها هاله ملک مدنی و نرگس صالحی زاده در میز داوران وقایع بازی را ثبت کردند.

بدین ترتیب تیم نیروزی زمینی ارتش با ۳۵ امتیاز قهرمان شد تیم‌ام دات آر با ۳۴ امتیاز در رده دوم جای گرفت و و تیم آیس استارز با ۱۸ امتیاز در رده سوم جای گرفت. در پایان این بازی مراسم اختتامیه با حضور مسئولان فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی و انجمن هاکی روی یخ برگزار شد و کاپ و مدال قهرمانی به بازیکنان و تیم‌های اول تا سوم اهداء شد.

این مسابقات تحت عنوان جام ماکان (ماکان نصیری شهید جاوید الاثر مدرسه شجره طیبه میناب) برگزار شد. همچنین در پایان لیگ مطابق سال‌های گذشته عروسک‌هایی داخل زمین پرتاب شد تا امسال به بازماندگان مدرسه شجره طیبه میناب هدیه داده شود.

برچسب ها: هاکی روی یخ ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون؛
تاکیداسبقیان بر مدال‌آوری اسکی و ورزش‌های زمستانی
سیمرغ قهرمان دومین دوره لیگ هاکی روی یخ دختران شد
روز ملی خلیج فارس با قهرمانی تیم شهدای ناوشکن دنا در هاکی روی یخ همراه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
دوئل ملی‌پوشان فوتبال برای جلب نظر کادر فنی
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
پیروزی سلتاویگو در متروپولیتانو/ شاگردان سیمئونه همچنان در شوک شکست مقابل آرسنال هستند
پیروزی مقتدرانه نراتزوری مقابل لاتزیو + فیلم
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
ملاقات قلعه‌نویی با سرمربیان تیم‌های عراق و امارات
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
پرداختی به خارجی‌ها؛ چالش جدید سپاهانی‌ها
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قهرمانی جهان نتیجه تلاش وزنه‌برداران در سخت‌ترین شرایط بود
سمیع زاده: فاز اول بازسازی استخر ورزشگاه آزادی به پایان رسید
مسیر ترکیه هموار شد؛ تمرینات تیم ملی وارد فاز نهایی آماده‌سازی شد
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
جوان‌گرایی شهرزاد مظفر برای حضور در رقابت‌های فوتسال کافا
برنامه ادامه رقابت‌های جودوکاران ایرانی در گرند اسلم قزاقستان
غیبت ادامه‌دار خارجی‌های استقلال/ دور جدید تمرینات برگزار می‌شود؟
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند