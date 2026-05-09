باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - قریشی رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری ۱۲۸ در استان خبر داد و گفت: این سامانه‌ با هدف افزایش سرعت رسیدگی، شفافیت و تقویت ارتباط مستقیم شهروندان با مدیریت دستگاه طراحی شده است.

او افزود: سامانه ۱۲۸ یک حلقه ارتباطی مستقیم میان مردم و مدیریت دستگاه است و طراحی آن با هدف کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و رسیدگی سریع‌تر به مطالبات شهروندان انجام شده است.

قریشی با تأکید بر اینکه تکریم ارباب‌رجوع یکی از اصول مهم کاری این اداره کل است، اظهار کرد: با راه‌اندازی این سامانه، فرآیند بررسی درخواست‌ها از زمان ثبت تا اعلام نتیجه نهایی، در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود و این موضوع گامی مؤثر برای ارتقای اعتماد عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم خواهد بود.

رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به مزیت‌های سامانه ادامه داد: ۱۲۸ علاوه بر دریافت مشکلات و شکایات مردمی، امکان پایش عملکرد واحد‌های اداری را فراهم می‌کند و این موضوع به مدیران کمک می‌کند تا نقاط ضعف احتمالی را سریع‌تر شناسایی و اصلاح کنند.

او گفت: تمامی مراحل رسیدگی، از دریافت درخواست تا اعلام نتیجه، از طریق پیامک، تماس تلفنی یا داشبورد شهروندی به افراد اطلاع‌رسانی خواهد شد تا هیچ پرونده‌ای بدون پاسخ باقی نماند.

قریشی گفت: با استقرار کامل سامانه ۱۲۸ در استان، روند رسیدگی به درخواست‌های مردمی گویاتر، سریع‌تر و کارآمدتر شود و رضایتمندی شهروندان از خدمات مجموعه راه و شهرسازی افزایش یابد.