تصاویر وایرالی از دود سیاه در نیوجرسی، نگرانی هواداران را درباره سلامت ورزشگاه «مت‌لایف» و میزبانی فینال جام جهانی برانگیخت.

باشگاه خبرنگاران جوان- تصاویر وایرالی از دود سیاه و غلیظی که در آسمان نیوجرسی دیده می‌شد، لحظاتی را پر از وحشت برای هواداران فوتبال کرد. بسیاری تصور کردند ورزشگاه «مت‌لایف»، که تنها دو ماه دیگر میزبان فینال جام جهانی خواهد بود، دچار آتش‌سوزی شده است. اما واقعیت ماجرا متفاوت بود؛ آتش‌سوزی مربوط به یک انبار در شهر کارلستادت بود که فاصله‌ای کمتر از یک مایل با ورزشگاه ۸۲ هزار نفری دارد.

بر اساس گزارش شبکه ABC، آتش‌نشانی‌ها صبح جمعه برای مهار آتش‌سوزی گسترده‌ای در این انبار اعزام شدند که منجر به تخریب کامل سقف آن شد. دود سیاه حاصل از این حادثه آن‌قدر غلیظ بود که حتی از آن‌سوی رود هادسون در منهتن نیز قابل مشاهده بود. انتشار تصاویر در شبکه‌های اجتماعی، بدون در نظر گرفتن فاصله دقیق، باعث شد مردم تصور کنند دود مستقیماً از خود ورزشگاه بلند می‌شود و این موضوع موجی از نگرانی را در میان هواداران فوتبال و فوتبال آمریکایی ایجاد کرد.


ورزشگاه مت‌لایف که خانه دو تیم بزرگ نیویورک جتز و نیویورک جاینتز در لیگ NFL است، تابستان امسال میزبان هشت مسابقه از جام جهانی خواهد بود. از جمله این رویدادها، میزبانی فینال در ۱۹ جولای است. تیم‌های قدرتمندی مانند آلمان، فرانسه، برزیل و انگلیس قرار است بازی‌های مرحله گروهی خود را در این ورزشگاه واقع در ایست‌رادرفورد برگزار کنند. همچنین مت‌لایف میزبان یک بازی در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی و یک دیدار در مرحله یک‌هشتم نهایی خواهد بود.

این ورزشگاه در هفته‌های اخیر به دلیل افزایش ناگهانی قیمت بلیت قطار‌های نیوجرسی در روز مسابقات نیز جنجال‌آفرین شده بود. سفر ۱۵ دقیقه‌ای و ۹ مایلی از ایستگاه پن نیویورک تا مت‌لایف که معمولاً حدود ۱۲.۹۰ دلار هزینه دارد، ابتدا با قیمت ۱۵۰ دلار برای بلیت رفت‌وبرگشت در روز‌های جام جهانی اعلام شد. اما پس از اعتراضات شدید هواداران، این قیمت ۴۵ دلار کاهش یافت و به ۱۰۵ دلار رسید. با این حال، نگرانی‌ها درباره دسترسی آسان و مقرون‌به‌صرفه هواداران به ورزشگاه همچنان پابرجاست.

