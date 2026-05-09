وقتی سر و کله ویروس کرونا در جهان پیدا شد، کسی فکر نمی کرد که باید شدیدترین پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کند تا بتواند از این ویروس جان سالم به در ببرد.‌

امروز، بعد از گذشت چند سال از دوران سخت پاندمی کرونا؛ هنوز که هنوز است، ردپای این ویروس در سلامت ما دیده می شود. بنابراین، برای مصون ماندن از خطرات مشابه ویروس کرونا، باید بیش از پیش مراقب سلامت خودمان باشیم.

حالا اخباری به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه یک ویروس در یک کشتی مسافربری در یکی از آب‌های آزاد دنیا مشاهده شده که خیلی خطرناک و کشنده است.

هانتاویروس نام یک ویروس منفرد نیست، بلکه به گروهی از ویروس‌ها گفته می‌شود که بیشتر با جوندگان آلوده ارتباط دارند. این ویروس‌ها می‌توانند در برخی شرایط از طریق تماس انسان با ادرار، مدفوع، بزاق یا ذرات آلوده باقی‌مانده از جوندگان وارد بدن شوند. بنابراین وقتی درباره هانتاویروس صحبت می‌کنیم، منظور یک خانواده ویروسی است که بسته به نوع ویروس، محل جغرافیایی و وضعیت ایمنی فرد، می‌تواند بیماری خفیف تا شدید ایجاد کند.

هانتاویروس یک بیماری تازه‌ کشف‌ شده نیست و نباید آن را مانند ویروس‌های تنفسی شایع یا همه‌گیری‌هایی مثل کرونا تصور کرد. بیشتر انواع این ویروس به‌ راحتی از انسان به انسان منتقل نمی‌شوند و معمولاً تماس با محیط آلوده به ترشحات جوندگان، مسیر اصلی ابتلا محسوب می‌شود.

- این ویروس می‌تواند باعث بیماری‌های شدید ریوی و کلیوی شود.

- موارد ابتلا در جهان بسیار نادر است، اما برخی گونه‌های آن، مرگ و میر بالایی دارند.

- موارد بیماری در برخی کشورهای آسیا و آمریکا گزارش شده است.

راه انتقال

- از طریق استنشاق ذرات آلوده ادرار، مدفوع و بزاق جوندگان

- تماس مستقیم با جوندگان

- به ندرت از طریق گزش جوندگان

هانتاویروس در حال حاضر یک پاندمی جهانی محسوب نمی شود. اعلام وضعیت اضطرار توسط سازمان جهانی بهداشت انجام می شود.

وضعیت بیماری در ایران

- تاکنون گزارشی از اپیدمی گسترده هانتاویروس در ایران منتشر نشده است.

- مانند سایر نقاط جهان، هر جا جوندگان حضور دارند، امکان شکل گیری چرخه انتقال بیماری وجود دارد.

- مردم و نظام سلامت باید نسبت به بیماری های مشترک انسان و حیوان هوشیار باشند.

- رعایت بهداشت محیط و کنترل جوندگان، مهم ترین راه پیشگیری است.

دو شکل اصلی بیماری

تب خونریزی دهنده با سندرم کلیوی

آسیب کلیه

افت فشارخون

خونریزی در موارد شدید

مرگ و میر کمتر از نوع ریوی

سندرم ریوی هانتاویروس

درگیری شدید ریه

تنگی نفس و نارسایی تنفسی

مرگ و میر بالا

علائم مهم بیماری

علائم اولیه

تب ناگهانی

درد شدید عضلانی

تهوع و استفراغ

علائم خطر

تنگی نفس شدید

افت فشارخون

مشکلات کلیوی و خونریزی

درمان

درمان اختصاصی ندارد، اما مراقبت حمایتی بسیار مهم است.

بستری و پایش مداوم

اکسیژن تراپی و ونتیلاتور در موارد شدید

تنظیم مایعات و الکترولیت‌ها

در نوع کلیوی: دیالیز موقت برای حمایت از کلیه‌ها

پیشگیری

ضدعفونی محل‌های آلوده قبل از تمیزکاری

استفاده از ماسک و دستکش هنگام تمیزکاری

کنترل جمعیت جوندگان

تهویه خانه‌های متروکه قبل از ورود

هرگز جوندگان زنده یا مرده را با دست لمس نکنید.

منبع: مهر