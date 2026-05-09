به گفته معاون استاندار کرمان، اولین استانی هستیم که بسته های تشویقی وتنبیهی را درشورای معادن مصوب کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ علی اصغر ذاکر زاده هرندی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: ما پیگیر هستیم که قسمتی از اختیارات این بخش به استان واگذار شود تا راحتتر پروژههای انرژی خورشیدی اجرا شود.
وی گفت: امروز دهمین جلسه انرژیهای تجدید پذیر در استان با حضور افراد موثر در این بخش برگزار میشود.
ذاکر زاده تصریح کرذ: بستههای تشویقی و تنبیهی در شورای معادن تعریف شده اولین استانی هستیم این بسته را مصوب کردیم و من بررسی کردم دیدم نظرات افراد فعال مثبت بود امیدوارم اتفاق مبارکی باشد.
وی تاکید کرد: ما از دو تکلیف قانونی بحث انرژی خورشیدی را برای خودمان تعیین کردیم و جلو خواهیم برد.
وی با اشاره به خلع ید برخی پروژه های رهاشده استان، گفت: بحث فنس وتسطیح راه از تصویب به عنوان پیشرفت فیزیکی حذف شد و پیشرفت فیزیکی پروژهها از زمانی حساب میشود که فرد فونداسیون کار را اجرا کرده باشد چرا که اغلب افراد با دیوار کشی وفنس کشیدن ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه را گرفته وعملا کار رها میشد.
ذاکرزاده تصریح کرد: همراهی بخش خصوصی در سیاستهای اجرایی دولت قابل تقدیر است.
وی با اشاره به استفاده از نظرات بخش خصوصی درجلسات انرژیهای تجدید پذیر تصریح کرد: ۶۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی برای سال آینده درنظر گرفته شده که امیدوارم محقق شود البته برنامههای مختلفی برای ارتقای این نوع انرژی وجود دارد.
قوی دل معاون دادگستری استان کرمان نیز دراین نشست گفت: واقعیت این است که دستگاهها علی رغم تلاش آرایش جنگی ندارند، ما پیشنهاد میکنیم قرارگاهی اقتصادی تشکیل و خلاهای موجود را در آن بررسی کنیم.
وی افزوذ: در شرایط جنگی یا ضربتی همه انتظار دارند دستگاههای دولتی و نظارتی کمک کنند، اما از آن سو اعتماد سازی از سوی بنگاههای اقتصادی نیز ضروری است که نبود این اعتماد باعث تشکیل برخی پروندههای قضایی میشود.
وی بیان کرد: ما در سطح کلان مدیران ارشد استان مشکلی نداریم بلکه در بدنه کارشناسی و مدیران میانی اشکالاتی سد راه اجرای کارها واقع می شود که باید فکری برای آن کرد.
معاون دادگستری استان تصریح کرد: ما همیشه نگاه مان حمایتی است، اما از سوی دیگر اعتمادسازی نیز ضروری است.
قوی دل افزود: حتی درحوزه پلیس امنیت و اقتصادی مان هم تلاش میشود نگاهش حمایتی باشد تا مقابلهای و این شرطش همکاری بنگاههای اقتصادی با دولت و قرارگاه جنگ در استان است.
وی افزود: اقدامات ما باید اقدامات قرارگاهی و همراهی و همسو باهم باشد و این باعث میشود یک سری چالشها کمتر شود.