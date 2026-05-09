معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال تاکنون با بیش از ۱۱۳ هزار فقره توقف غیرمجاز و سد معبر در معابر پایتخت برخورد قانونی صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، از اجرای طرح‌های نظارتی و اعمال قانون مستمر پلیس راهور برای برخورد با تخلفات ساکن در معابر پایتخت خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، بیش از ۱۱۳ هزار فقره تخلف ساکن در سطح شهر تهران به ثبت رسیده و با رانندگان متخلف برخورد قانونی صورت گرفته است.

وی با تشریح مصادیق تخلفات ساکن، اظهار داشت: این تخلفات شامل طیف وسیعی از پارک‌های غیرمجاز و ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان و عابران پیاده است. از جمله این تخلفات می‌توان به توقف‌هایی که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور می‌شود، توقف دوبله در معابر، پارک در محل‌های ایستادن ممنوع، توقف در میادین، سطوح شطرنجی و تقاطع‌ها، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده، پارک در پیاده‌روها، و همچنین توقف در جهت مخالف حرکت اشاره کرد.

سرهنگ کشیر افزود: این نوع تخلفات، علاوه بر ایجاد گره‌های ترافیکی و اتلاف وقت شهروندان، می‌تواند خطرات جدی برای عابران پیاده و سایر رانندگان نیز به همراه داشته باشد. برخورد با این تخلفات به صورت مستمر در دستور کار پلیس راهور تهران بزرگ قرار دارد و شهروندان انتظار دارند با جدیت بیشتری با متخلفان برخورد شود.

وی از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، و پرهیز از هرگونه توقف غیرمجاز، پلیس را در برقراری نظم و انضباط ترافیکی یاری کنند.

سرهنگ کشیر خاطرنشان کرد: هر توقف نابجا، یک گره ترافیکی بالقوه است. با کمی دقت و رعایت توقف در محل‌های مجاز، می‌توانیم سهم بزرگی در روان‌سازی ترافیک پایتخت داشته باشیم و سفر‌های شهری را برای همه دلپذیرتر کنیم. پارک در محل ممنوع، فقط جریمه نیست، بلکه بی‌توجهی به حقوق دیگران و نظم شهری است.

