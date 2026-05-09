رئیس سازمان چای کشور گفت:ارزش چای خریداری‌شده به هزار میلیارد تومان رسید که تاکنون ۶ هزار تن چای خشک تولید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور از عبور حجم خرید برگ سبز چای از مرز ۲۶ هزار تن خبر داد و اظهار کرد که ارزش اقتصادی این میزان خرید بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به میزان تولید نهایی محصول افزود: از این مقدار برگ سبز خریداری‌شده از چای‌کاران، تاکنون بالغ بر ۶ هزار تن چای خشک استحصال شده است.

رئیس سازمان چای کشور با تاکید بر اهمیت کیفیت در تعیین نرخ محصول، از کشاورزان درخواست کرد در زمان برداشت و چیدن برگ سبز چای دقت لازم را داشته باشند تا بتوانند محصول خود را با کیفیت بهتر و قیمت بالاتری به فروش برسانند.

منبع: تسنیم

