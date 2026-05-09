باشگاه خبرنگاران جوان-در حالی که علی قلیزاده در آستانه جدایی از لخ پوزنان قرار دارد، لحظات پایانی حضور او در این باشگاه با حمایتهای گرم هواداران همراه بود. در یکی از بازیهای اخیر، تیشرتهای ویژهای با تصویر او و شعار «علی، قوی باش!» به زبانهای لهستانی و فارسی در میان تماشاگران دیده میشد. این حرکت احساسی باعث شد قلیزاده برای تشکر از این حمایتها وارد زمین شود و مشخص بود که این اتفاق تأثیر عمیقی بر او گذاشته است. نیلز فردریکسن، سرمربی لخ پوزنان، در گفتوگو با شبکه «پلاس اسپورت» از این شرایط ابراز تأسف کرد و گفت: «این اتفاق بسیار ناراحتکننده است، بهویژه برای علی. او یکی از مهرههای کلیدی خط حمله ما بود و شانس حضور در جام جهانی را داشت. حالا اولویت ما بازگشت سریع سلامتی اوست و باشگاه در تمام مراحل به او کمک خواهد کرد.»
فردریکسن در ادامه به بحث جانشینی اشاره کرد و افزود: «ما بازیکنانی داریم که میتوانند جای خالی علی را پر کنند. هر انتخابی با خود مزایا و معایبی دارد، اما من به کیفیت موجود برای پوشش این پست اطمینان دارم.» قلیزاده هفته گذشته در دقایق آغازین پیروزی ۱-۰ لخ پوزنان مقابل موتور لوبلین، دچار پارگی رباط صلیبی شد. این مصدومیت سنگین نیازمند عمل جراحی است و دوران نقاهت طولانیمدتی را برای او به همراه خواهد داشت. به همین دلیل، او نه تنها جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست میدهد، بلکه نیمفصل اول فصل آینده را نیز دور از میادین سپری خواهد کرد.
جالب اینجاست که پیش از این مصدومیت، لخ پوزنان پیشنهاد تمدید قرارداد به قلیزاده داده بود. او به دلیل وجود پیشنهادهای مالی جذاب از سایر تیمها، زمان خواسته بود تا تصمیم نهایی را بگیرد. اما با وقوع این مصدومیت ناگهانی، اوضاع تغییر کرد. طبق گزارشهای اخیر، مذاکرات برای تمدید قرارداد با لخ پوزنان به بنبست خورده و این بازیکن ۳۰ ساله در ماه ژوئن به طور رسمی با این باشگاه خداحافظی خواهد کرد.