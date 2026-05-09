باشگاه خبرنگاران جوان - معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان‌بندی دقیق شارژ مرحله دهم طرح کالابرگ هوشمند در اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد. بر این اساس، سرپرستان خانوار با ارقام پایانی کد ملی ۳، ۴ و ۵ می‌توانند فردا ۲۰ اردیبهشت‌ماه از اعتبارات خود استفاده کنند.

سه‌شنبه کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ به همراه خانوار‌های حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و خانواده‌های نیرو‌های مسلح به ازای هر نفر یک میلیون تومان شارژ شد.

طرح کالابرگ هوشمند مرحله دهم خود از روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه آغاز شده است. بر اساس برنامه زمان‌بندی ابلاغی، توزیع اعتبارات به صورت زیر انجام می‌پذیرد:

کالابرگ ۱۵ اردیبهشت‌ماه سرپرستان خانوار با ارقام پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ به همراه خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و خانواده‌های نیرو‌های مسلح شارژ می‌شود. از فردا ۲۰ اردیبهشت کد‌های ۳، ۴ و ۵ و ۲۵ اردیبهشت کد‌های ۶، ۷، ۸ و ۹ قادر به استفاده از طرح کالابرگ‌ها خواهند بود.