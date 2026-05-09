معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از فردا ۲۰ اردیبهشت‌ماه اعتبار کدملی با ارقام پایانی۳، ۴ و ۵ شارژ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان‌بندی دقیق شارژ مرحله دهم طرح کالابرگ هوشمند در اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد. بر این اساس، سرپرستان خانوار با ارقام پایانی کد ملی ۳، ۴ و ۵ می‌توانند فردا ۲۰ اردیبهشت‌ماه از اعتبارات خود استفاده کنند.

سه‌شنبه کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ به همراه خانوار‌های حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و خانواده‌های نیرو‌های مسلح به ازای هر نفر یک میلیون تومان شارژ شد.

طرح کالابرگ هوشمند مرحله دهم خود از روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه آغاز شده است. بر اساس برنامه زمان‌بندی ابلاغی، توزیع اعتبارات به صورت زیر انجام می‌پذیرد:

کالابرگ ۱۵ اردیبهشت‌ماه سرپرستان خانوار با ارقام پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ به همراه خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و خانواده‌های نیرو‌های مسلح شارژ می‌شود. از فردا ۲۰ اردیبهشت کد‌های ۳، ۴ و ۵ و ۲۵ اردیبهشت کد‌های ۶، ۷، ۸ و ۹ قادر به استفاده از طرح کالابرگ‌ها خواهند بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک میلیون دادید یه دونه مرغ هشتصد و پنجاه هزار تومان شده
0
10
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایا فریادرسی هست ؟
ایا گوش شنوایی هست؟
ایا کسی از مسئولین صدا و پیام منو دریافت میکنه ؟

من چکار کنم که شده ۹ اخر کد ملیم ؟
همیشه و هر جا و هر چی اخر هستم چرا؟!!!
1
6
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید چرخی باشه
یعنی چی که همیشه ۰۱۲ اول باشن و ۳۴۵۶ وسط و ۷۸۹ اخر ؟
یا اینکه تفاوتشون رو کمتر کنین مثلا ۲ روز نه ۵ روز
0
5
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
لطفا درمورد یارانه خانوار بازنشسته نیز رسیدگی شود برخی از آنان از ۷ماه پیش یارانه شان قطع ودرسامانه رفاه نیز ثبت جهت بررسی نموده ولی پیامک د این رابطه واصل نگردیده است،.
1
3
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۵:۵۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بااین گرانی باید حداقل مبلغ کالابرگ دوبرابربشه یاجلوی گرانی ها روبگیرید
1
7
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دو برابر هم بشه یک مرغ میتونی بخری .
Iran (Islamic Republic of)
ایذان
۱۵:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا این ماه 6 را حذف کرده وبردید برای 25 ماه؟ ماه قبل شماره 6 هم در 20 ماه خرید میکرد....
0
5
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
این درست نیست که کسی که آخر کاملی آن ۷ و۸ و۹ هست مثل دهک ۷ و۸ و۹ برخورد شود
هرماه یه گروه را در دسته اول پرداخت قرا دهید.

انشالله ماهی دیگر ۹و۸ و۷ در ۱۵ پرداخت شود
0
5
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۱۴:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقا خواهشن به مسئولان بگین دیگه دهک نه وده نداریم همه اومدن زیر پنج گرونی بیچاره کرده همه رو شما رو بخدا به دادمون برسید من دوقلو دارم چون چهار اسفند زود به دنیا اومدن طرح یسنا هم بهشون تعلق نمیگیره بخدا موندم توش آقا از روی زن وبچه خجالت میکشیم چه کنیم.
0
9
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خواهشا من بعد از شماره های بالاتر ۹،۸،۷ شروع به توزیع نمایید و دفعه دیگه از ۰،۱،۲ تا اجحافی نشه
0
10
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
منکه با کالابرگ این ماهم خونه میخرم. ماه پیش هم ماشین خریدم بالاخره دارندگی و برازندگی
1
25
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
گناه من چیه که همه چیم ۹هست
دهک ۹
اخر کد ملی ۹
هر جوری میدین من اخرم همیشه
خب یه بار هم محض دلخوشی ما از ۹شروع کنین
2
10
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مگه نگفتید با افزایش بهای کالاهای اساسی اعتبار کالابرگ هم افزایش می‌یابد..؟! پس چرا به آنچه که گفتید پایبند نیستید..؟!
0
27
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حرف زیاده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام با این تورم کالا برگ ۵میلیون هم بشه فایده ندارد البته خدا رو شکر مسولین ما وضعشون خوبه حقوق نجومی اونهم ماهیانه بدون تاخیر در حالی که افزایش حقوق برا ما مردم عادی سالیانه است و افزایش تورم روزانه معادله جالبیه!
1
35
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
قیمت یک گوسفند کامل بسته به وزنش امروز بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانه
حقوق کارگر و کارمند حداقل حداقل بگیر اکثرا زیر ۳۰ میلیون
کف کارگری ۱۶ و خورده ای
یعنی اکثر مردم ایران حتی به اندازه ارزش یک نصف گوسفند هم در ماه حقوق نمیگیرن و با همین حقوق باید هزینه ی همه چیز رو با تورم افسارگسیخته بدن
کاش مسئولان مملکت اداره کار و ...که اول سال کلی کشمکش و دلقک بازی دارن تا چندرغاز کف حقوق تعیین کنن که همون اول سال با تورم نصفش رو آب میکن با مبنای ثابت قیمت یک گوسفند بعنوان کف حقوق برای همیشه حداقل حقوق رو تعیین میکردن .
0
33
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دمتون گرم که به ملت کمک می کنید سپاس
25
4
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
من به سهم خودم خاضرم دو میلیون بذارم روش به دولت بدم قیمت کالا برگرده به قبل از سلاخی اقتصادی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دست یکیشونو یکی بگیره ببره خرید خونه خونه کنند از بازار
شاید عینک ندیدشونو ورداشتن
