به گفته استاندار کرمان و به دنبال مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ازامروز قرارگاه تولید دراستان فعال می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمدعلی طالبی استاندار کرمان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به ارزیابی وضعیت بنگاههای اقتصادی استان درشرایط جنگی، گفت: بایستی با انسجام و همراهی همه بخشها، موضوع تولید را به شکل ویژه دنبال کنیم، البته در یک جمله باید گفت هنوز روزهای خوب ماست.
وی افزود: در بخش مدیریت بازار، استان کرمان از استانهای موفق کشور در حفظ ثبات و پایداری بود از امروز نیز توجه به پیشنهادهای مطرحشده در شورا ، قرارگاه حمایت از تولید با مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای مؤثر تشکیل میشود تا مسائل واحدهای تولیدی بهصورت متمرکز و جدی در آن دنبال شود.
طالبی با اشاره به استفاده از فرصتهای ایجادشده گفت: از تفویض اختیارات برای فعالسازی معادن راکد استان استفاده کردیم، همچنین در حوزه انرژی خورشیدی، کرمان در سال جاری رتبه نخست کشور در سرمایهگذاری و صدور مجوزها را دارد و باید تلاش کرد بیشترین بهره برداری نیز انجام شود.
وی بیان کرد: رسیدگی به مشکلات واحدهای آسیبدیده از جنگ در اولویت است، اما این موضوع به معنای توقف برنامههای توسعهای، سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری در کشاورزی و توسعه معدن نیست.
وی همچنین از تعریف مأموریت مشترک میان اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی استانداری برای توسعه همکاریهای تجاری با استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان خبر داد.
طالبی گفت: بررسی ظرفیتهای صادراتی استان، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و استفاده از بازارهای منطقهای از جمله محورهای این همکاری خواهد بود که دنبال می شود.