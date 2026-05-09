سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران خطاب به تاکسیرانان دارای تاکسی برقی در خصوص تخطی در حوزه نصب آرم و علائم مشخصه تاکسی تهران اطلاعیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای خطاب به تاکسیرانان دارای تاکسی برقی در خصوص تخطی در حوزه نصب آرم و علائم مشخصه تاکسی تهران اعلام کرد:

«بر اساس قوانین مربوطه، نصب و حفظ علائم، آرم و نشانه‌های رسمی تاکسی بر روی خودرو، الزامی است و هرگونه اقدام برای برداشتن، تغییر یا حذف این علائم، تخلف محسوب می‌شود؛ لذا تمامی تاکسیرانان، به‌ویژه رانندگان تاکسی‌های برقی، باید ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات، از هرگونه دستکاری در ظاهر قانونی تاکسی خودداری کنند.

در این راستا سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، افزایش گشت‌های نظارتی را برای تذکر به رانندگان متخطی تا پایان اردیبهشت ماه در دستور کار قرار داده است.

همچنین از ابتدای خرداد ماه سال جاری تاکسی‌های برقی که با مخدوش کردن و یا امحاء آرم و علائم مشخصه تاکسی، قوانین را نقض نموده‌اند اعمال قانون خواهند شد و محدودیت‌هایی برای رانندگان این تاکسی‌ها درنظر گرفته خواهد شد. بر همین اساس تسهیلات بانکی ویژه سازمان تاکسیرانی برای تاکسیرانان متخلف به شرایط عادی بازخواهد گشت و از تسهیلات ورود به محدوده طرح ترافیک نیز برای این افراد ممانعت به عمل خواهد آمد.

عموم شهروندان عزیز نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم رعایت ضوابط توسط رانندگان تاکسی، مراتب را به سامانه نظارتی ۱۳۷ شهرداری تهران اطلاع دهند.»

