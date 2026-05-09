باشگاه خبرنگاران جوان -سی‌جی اوجا، ستاره سابق دو و میدانی بریتانیا، در مرکز یک پرونده جنایی پیچیده قرار گرفته است. او به همراه ۹ نفر دیگر، به اتهام توطئه برای کلاهبرداری در بستر ارز‌های دیجیتال تحت تعقیب پلیس بریتانیا قرار گرفته‌اند. این اتهامات پس از تحقیقات گسترده‌ی «واحد عملیات ویژه منطقه شرقی» که در مناطق کنت، اسکس و لندن انجام شد، مطرح شده است.

بر اساس ادعای پلیس، مظنونان عضو یک گروه جرم سازمان‌یافته بوده‌اند که با تماس‌های تلفنی با قربانیان، خود را به عنوان افسران پلیس یا نمایندگان شرکت‌های معتبر ارز دیجیتال جا زده‌اند. هدف اصلی این گروه، فریب قربانیان برای افشای جزئیات امنیتی حساس، به ویژه «عبارات بازیابی» (Recovery Phrases) کیف پول‌های دیجیتال بوده است. پس از به دست آوردن این اطلاعات، مجرمان وجوه موجود در کیف پول‌ها را سرقت کرده‌اند. گفته می‌شود یکی از قربانیان این حمله، بیش از ۳۰۰،۰۰۰ پوند از دست داده است.

ده مظنون این پرونده پنجشنبه گذشته در دادگاه حاضر شدند. سی‌جی اوجا، که اکنون ۳۲ سال دارد، جزو هفت نفری بود که با پرداخت قرار وثیقه تا زمان جلسه بعدی دادگاه آزاد شد.

اوجا پیش از این پرونده جنایی، سوابق ورزشی درخشانی داشت. او در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۷، در دور اول دو امدادی ۴ در ۱۰۰ متر برای تیم بریتانیا دوید و به مدال طلا دست یافت. این مسابقه به عنوان آخرین حضور اوسین بولت، اسطوره جامائیکا، در مسابقات جهانی شناخته می‌شود. در همان سال، اوجا با ثبت بهترین رکورد شخصی ۹.۹۶ ثانیه در دوی ۱۰۰ متر، قهرمان لیگ الماس نیز شد.

با این حال، مسیر ورزشی اوجا با چالش‌های جدی رو‌به‌رو شد. در سال ۲۰۲۲، او به دلیل مثبت شدن آزمایش دو ماده ممنوعه در المپیک توکیو (۲۰۲۱)، به مدت ۲۲ ماه از حضور در میادین محروم شد. اگرچه واحد سلامت ورزشکاران او را از اتهام دوپینگ عمدی تبرئه کرد، اما این تخلف منجر به سلب مدال نقره امدادی ۴ در ۱۰۰ متر از تیم بریتانیا شد.

اوجا پس از پایان محرومیت، در سال ۲۰۲۴ به نیمه‌نهایی دوی ۱۰۰ متر مسابقات قهرمانی اروپا در رم راه یافت، اما از آوریل سال گذشته تاکنون در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده است. ترکیب این سکوت ورزشی با اخبار اخیر پرونده کیفری، توجه رسانه‌ها و هواداران را به خود جلب کرده است.