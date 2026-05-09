مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت گفت:تمام موارد مرتبط بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی رسیدگی می‌شوند. پرونده تخلفات تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌گردد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- داریوش بهنود قاسمی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از بررسی و نمونه‌برداری از محموله‌های مختلف خبر داد و گفت: در این زمینه مواردی از احتکار شناسایی و تحت بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: تمام موارد مرتبط بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی رسیدگی می‌شوند. پرونده تخلفات تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌گردد.

قاسمی ابراز امیداوری کرد که اقدامات تعزیرات حکومتی بتواند از سوءاستفاده معدود افراد در شرایط فعلی جلوگیری کرده و جلوی اخلال در بازار را بگیرد.

مدیرکل سازمان حمایت همچنین درباره اقلام سرمایه‌ای یادآور شد: وزارت صمت با همکاری دستگاه‌هایی از جمله سازمان غذا و دارو، اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی را انجام داده است. بر اساس الگوی تعیین‌شده، این اقلام در اسرع وقت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد تا تولید استمرار یابد و محصولات به بازار عرضه شود.

به گفته قاسمی، اقلام غیراولویت‌دار نیز مشمول قوانین مربوطه بوده و پرونده تخلفات آنها طی روال قانونی پیگیری خواهد شد. همچنین هماهنگی‌های لازم برای تسریع در رسیدگی به این تخلفات انجام شده است.

 

 

برچسب ها: سازمان حمایت ، تولید
خبرهای مرتبط
تشکیل ۲۱ هزار میلیارد تومان پرونده تخلف از ۹ اسفند / ارسال ۱۰۰ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی+ فیلم
استمرار عرضه وفروش خودرو توسط خودروسازان و وارد کنندگان+ فیلم
برخورد قانونی با محتکران و متخلفان صنایع پتروشیمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
سقاب اصفهانی: عبور از بحران انرژی در گرو ایستادگی ملی است
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
آخرین اخبار
سقاب اصفهانی: عبور از بحران انرژی در گرو ایستادگی ملی است
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
ضرورت توزیع یارانه بصورت عادلانه به بخش کشاورزی
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای خرید گندم اختصاص داده‌اند
قیمت گذاری سبوس از حالت توافقی خارج شد
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در صنایع کشور
۱۵هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای موظف به عرضه کالابرگ هستند/عرضه نایلکس به صورت رایگان و بر اساس نیاز مشتری
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی رد شد
تدوین سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تهران
اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور
نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام آیت‌الله خامنه‌ای
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
فرصت ذخیره سازی ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی توضیح داد
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات