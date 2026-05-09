باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت و روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در ساعات بعداز ظهر و شب با افزایش ابر و بارشهای پراکنده بویژه در ارتفاعات همراه خواهد بود.
او با اشاره به اینکه یکشنبه و سه شنبه جو استان پایدارتر میشود، افزود: آسمان استان صاف و آفتابی همراه با افزایش دما پیش بینی میشود.
تاکامی گفت: آسمان استان از عصر چهارشنبه تا پایان هفته ابری با بارش باران همراه خواهد بود.
او افزود:دیروز رینه و بلده با ۲۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۳ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
تاکامی گفت:دریا امروز گاهی با افزایش موج همراه است و برای فعالیتهای دریایی باید جوانب احتیاط رعایت شود.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران