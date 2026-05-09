باشگاه خبرنگاران جوان - تمرینات تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان استان تهران در سالن طالقانی برگزار شد.

مسابقات انتخابی کشتی ساحلی نوجوانان روز جمعه ۱۸ اردیبهشت به صورت درون اردویی در مجموعه نووا برگزار شد.

همچنین تمرینات تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد نونهالان استان تهران درحالی دیروز جمعه در سالن طالقانی به انجام رسید که علیرضا رضایی نایب‌قهرمان المپیک، قاسم علی‌عسگری رئیس هیئت کشتی، مهدی محمدی مدیر تیم‌های کشتی فرنگی استان، محمد فقیری عضو سابق تیم ملی کشتی فرنگی و حمید سیفی عضو سابق تیم ملی آزاد از نزدیک نظاره گر این تمرینات بودند.

لازم به ذکر است تمرینات تیم آزاد زیر نظر احمد نجاریان و کادرفنی این رده و تمرینات تیم فرنگی نیز زیر نظر محمد فقیری و مربیانش به انجام رسید.

منبع: فدراسیون کشتی