باشگاه خبرنگاران جوان - مارکو روبیو با انتشار بیانیه از تحریم ۱۱ شرکت و سه فرد مستقر در ایران، چین، بلاروس و امارات خبر داد.

این بیانیه وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پس از وزارت خزانه‌داری این کشور منتشر شد که در آن وزارت خزانه‌داری گفته بود که اسامی ۳ فرد و ۹ شرکت را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد تحریم شده اتباع کشور‌های ایران، چین و بلاروس هستند و شرکت‌های تحریم‌شده نیز در بلاروس و چین استقرار دارند. این وزارتخانه مدعی شد که این افراد و شرکت‌ها به بخش تسلیحاتی ایران کمک کرده‌اند.

مارکو روبیو با انتشار بیانیه اعلام کرد: «امروز، دولت ترامپ تحریم‌هایی را علیه ۱۱ نهاد و سه فرد مستقر در ایران، چین، بلاروس و امارات متحده عربی که در تلاش‌های ایران برای دستیابی یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط دخیل هستند، اعمال می‌کند.»

روبیو مدعی است که در این تحریم‌ها، «چندین نهاد مستقر در چین که تصاویر ماهواره‌ای را برای حملات نظامی ایران علیه نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه فراهم می‌کنند، گنجانده شده است.»

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: «علاوه بر این، ما نهاد‌ها و افرادی را که تلاش‌های ارتش ایران را برای تأمین سلاح و همچنین مواد اولیه با کاربرد در برنامه‌های موشک‌های بالستیک و پهپاد‌های ایران تسهیل می‌کنند، تحریم می‌کنیم.»

او در آستانه سفر رسمی دونالد ترامپ به پکن برای دیدار با همتای چینی، علیه روابط چین با ایران موضع گرفت.

روبیو گفت: «اقدام امروز، نهاد‌های مستقر در چین را به دلیل حمایتشان از ایران پاسخگو می‌کند. ایالات متحده تمام اقدامات لازم را برای هدف قرار دادن نهاد‌ها و افراد کشور‌های ثالث که به ظرفیت نظامی و دفاعی ایران کمک می‌کنند، انجام خواهد داد.»

تحریم شرکت‌های چینی توسط آمریکا در حالی صورت گرفته که به گفته کاخ سفید، ترامپ در ۱۴ و ۱۵ می (۲۴ و ۲۵ اردیبهشت) به چین سفر خواهد کرد.

شبکه سی‌ان‌ان درباره این تحریم‌ها نوشت: «چند روز پیش از اجلاس مهم رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رهبر چین شی جین پینگ در پکن، ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه تعدادی از شرکت‌های چینی به دلیل ارتباط با ایران اعمال کرده است.»

