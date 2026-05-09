رئیس دستگاه قضا گفت:باید دشمن و توطئه‌ها و مکاید او را هر چه بیشتر و جامع‌تر بشناسیم. افعال و اقدامات پیاده نظام دشمن را نباید کوچک بشماریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، در نشستی با حضور تعدادی از صاحبان تربیون و قلم، طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت برخورد قاطع با عناصر پیاده نظام دشمن، اظهار کرد: باید دشمن و توطئه‌ها و مکاید او را هر چه بیشتر و جامع‌تر بشناسیم. افعال و اقدامات پیاده نظام دشمن را نباید کوچک بشماریم؛ با دیده اغماض نگوییم فلان فرد، نهایتاً چند تصویر برای فلان شبه‌رسانه معاند و ضدایرانی ارسال کرده است! یا نگوییم فلان فرد، صرفاً فلان مطلبِ کذبِ تولیدشده توسط دشمن را بازنشر کرده است! اینها اقدامات کوچکی نیست.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در شرایط جنگی به سر می‌بریم. مگر ایجاد رخوت و سستی در اراده پولادین ملت ایران، خواست دشمن نیست؟ مگر فردی که شایعه‌ی تولیدشده دشمن را بازنشر می‌دهد، جز در جهت امیال و اغراض او گام برمی‌دارد؟ اینها را سبک نشماریم و راحت از کنارشان عبور نکنیم.

رئیس دستگاه قضا با ذکر مصادیقی از همراهی با دشمن بیان داشت: فردی که شایعه‌ی ساخته شده توسط دشمن را بازنشر می‌دهد؛ فردی که در مردم ایجاد نگرانی و یأس می‌کند؛ فردی که مذبوحانه تلاش می‌کند با دروغ، شایعه و اِرجاف، در اراده مردم خلل ایجاد کند و صفوف متراکم و به‌هم‌پیوسته مردم را مخدوش سازد، بدون‌تردید پیاده نظام دشمن است و ما وفق قانون، قاطعانه با او برخورد می‌کنیم.

رئیس عدلیه به موضوع مطالبه مردمی در محاکمه و مجازات عناصر خائن به وطن، اشاره کرد و عنوان داشت: مردم ایران اسلامی با اتحاد و انسجام مثال‌زدنی خود طی مدت اخیر، پاسخ محکم و دندان‌شکنی به دشمن خارجی داده‌اند؛ این مردم غیور، اذناب داخلی دشمن را نیز نابود و مضمحل می‌کنند. ما نیز در لبیک به خواست و مطالبه مردم، با قدرت و قاطعیت پادو‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیاده‌نظام دشمنان تابلودار نظام را تعقیب و محاکمه و مجازات می‌کنیم. عناصر همراه و همکار با دشمن، مطمئن باشند که افعال، تحرکات و مواضع‌شان، تحت رصد است.

قاضی‌القضات با تاکید بر رسیدگی فوق‌العاده به پرونده عناصر همراه با دشمن خاطرنشان کرد: همراهان دشمن متجاوز، عناصری خائن به وطن هستند و قانون تکلیف آنان را به وضوح مشخص کرده است. فردی که به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز، درنده و کودک‌کش، همراهی و همصدایی کرده، نه صرفاً یک عنصر معاند یا ضدانقلاب، که یک ایران‌ستیز و خائن به وطن است. ما در قوه قضاییه به صورت فوق‌العاده به پرونده این عناصر رسیدگی می‌کنیم.

منبع: قوه قضاییه

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
من رفتم یک توالت فرنگی که دو سال قبل ۴ تومن بود و قبل از عید هم ۹ تومن بود را دیروز گرفتم ۱۵ میلیون تومان ، که مایه اولیه آن خاک و پودر سنگ و لعاب است ، این را چرا دیگر اینقدر گران کردن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
جلوی گرانی و تورم رو بگیرید حرف زدن فایده نداره عمل کنید . کمر مردم شکست از این همه گرانی یه شانه تخم مرغ چرا باید 600 هزار تومن بشه؟؟! یا روغن و مرغ و گوشت چه ربطی به دلار و تحریم داره اینا داخلی هستن جلوی رانت و فساد اقتصادی و گرانی رو بگیرید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دسترسی اینترنت فارغ التحصیل های ارشد رو هم فراهم کنید برای مقاله و تحقیقات و جمع آوری امتیاز برای دوره دکتری به اینتزنت و تحقیقات نیاز دارن بگید هر دانشجو فراغ تحصیل برای درخواست به کجا مراجعه کنه؟!
Iran (Islamic Republic of)
سیاوش
۱۴:۲۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ازیک مدیرمدرسه ابتدایی تامدیرهای کل،وزرا،نمایندگان مجلس،نمایندگان شوراها،مدیران بیمارستان ها تا......
رسیدگی به امورخلق الله را ول کرده چسبیدن به آمریکا،اسرائیل،و.....مسائل سیاسی و.....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
با این حساب می‌باید با عرقچی برخورد شود که مدام با دشمنان خارجی تلفنی حرف می زند
ویا دیدار می کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
۹۰ درصد مردم زیر فشار ۱۰ درصد دیگر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای کاش در کنار همه ی کنترل ها تون ... موضوع اینترنت پرو و طبقاتی هم کنترل میکردید عاملان پیشنهاد این طرح کی بودن وزیر ارتباط که گفت کار ما نبوده ... مدیر عامل همراه اول خواستید دادگاه چی شد .... چرا اینترنت وصل نمیکنید اگه بده برای همه بده چرا با پرداخت پول حلال میشه☹️☹️☹️☹️☹️من به عنوان یک ایرانی حق دارم بدونم نه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آرامش
شادی
نبود تورم
قدرت خرید مردم . اجاره های معقول . اینترنت آزاد .😢😢😢 خرید مرغ و روغن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا گرانی و تورم کنترل نمیکنید قیمت اجاره ها سر به فلک کشیده اینترنت کی وصل میکنید کلی کار داریم چرا رو برنامه های داخلی تون بیشتر کار نمیکنید یه استوری تو بله نمیشه گذاشت هنگ میکنه 😐😐😐😐اونم از هوش مصنوعی بله که کلا یک روز طول میکشه جواب بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
گرانسازی ارزاق و کالا اولی بر هر جرم خیانتی به کشور در زمان جنگ و بحران است . چه به صورت سیاست ها کلان غلط اقتصادی و چه خرد آن ، جرم و مجازات سختگیرانه تری از سائر شئون باید لحاظ شود .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دشمن با محاصره دنبال گرانی و آشوب از داخله و شماها همه دارین کمکش میکنید
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۲:۱۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حاج اقا کجای کاری ؟؟
هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و پانصد هزار تومن شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چند روزی خوب کار کردید ،توقیف اموال و دار مجازات و ...
بی‌زحمت ادامه دار باشد،برخورد با محتکران و منافقان و ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
افرادی که در داخل و خارج به نام ایرانی ایران ستیز هستند و وطن فروشند ایرانی نیستند که ایرانی نما هستند اگر فریب خورده باشند باید به آنها فرصت داده شود که توبه کنند در غیر این صورت کشتنشان بهترین کار روی زمین است و خونشان هدر می باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقای قوه قضاییه با جاسوسان برخورد شدید کنید اما محتکرین و مفسدین اقتصادی رو باید شدیدتر برخورد کنید. متاسفانه هیچ خبری از برخورد با گرانفروش ها نیست مثل همیشه
