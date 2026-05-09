پس از اثبات هویت ایرانی اکرت، فدراسیون فوتبال منتظر عدم اعتراض ثبت احوال برای صدور مدارک است.

 باشگاه خبرنگاران جوان-دنیس اکرت، مهاجم جوان با تابعیت دوگانه ایرانی و آلمانی، همچنان درگیر چالش‌های اداری برای حضور در تیم ملی فوتبال ایران است. با وجود اینکه او در اردوی فروردین‌ماه در ترکیه حضور داشت، اما هنوز مجوز رسمی بازی برای ایران را دریافت نکرده است.

برای اثبات هویت ایرانی اکرت، آزمایش DNA انجام شد که نتایج آن مثبت بود. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اعلام کرد که رای شعبه ۲۵ دادگاه خانواده و تاییدیه پزشکی قانونی نیز برای اکرت صادر شده است. تاج ابراز امیدواری کرد که اگر سازمان ثبت احوال اعتراضی وارد نکند، مراحل نهایی صدور شناسنامه و پاسپورت این مهاجم در اسرع وقت انجام شود تا مانع بزرگی از سر راه حضور او در تیم ملی برداشته شود.


تیم ملی فوتبال ایران اواخر اردیبهشت‌ماه عازم ترکیه می‌شود تا یک اردوی تدارکاتی را برگزار کند. در این اردو، احتمال دارد تیم ملی با تیم گامبیا به مصاف برود. همچنین اگر توافق لازم با فدراسیون فوتبال لهستان حاصل شود، ایران یک بازی دوستانه دیگر را در لهستان برگزار خواهد کرد. پس از این بازی‌ها، تیم ملی راهی آمریکا خواهد شد. با توجه به زمان‌بندی فشرده برنامه‌ها، حل شدن وضعیت اداری اکرت پیش از شروع این اردو‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

