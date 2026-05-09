پروژه پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت باغستان تفت با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان و با مشارکت شرکت‌های برق منطقه‌ای و شهرک‌های صنعتی یزد به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در آیینی با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد، سید جلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، پروژه پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت باغستان تفت به بهره برداری رسید.

این پروژه که با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان و با مشارکت شرکت برق منطقه‌ای یزد و شرکت شهرک‌های صنعتی استان احداث شده است، نقش موثری در تقویت زیرساخت‌های انرژی منطقه ایفا می‌کند.

بهره‌برداری از این طرح علاوه بر بهبود قابلیت اطمینان شبکه و افزایش پایداری برق‌رسانی به مشترکین صنعتی شهرستان تفت، موجب افزایش ظرفیت برق‌رسانی به منظور بهره گیری متقاضیان صنعتی جدید و سایر بخش‌های منطقه خواهد شد.

همچنین این پروژه با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه سراسری، گامی راهبردی در راستای حمایت از تولید انرژی‌های پاک و توسعه پایدار در استان یزد محسوب می‌شود.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: تولید برق ، شهرستان تفت ، شهرک صنعتی ، شرکت‌های برق
خبرهای مرتبط
برنامه‌ریزی جهت تامین ۱۰۰ مگاوات برق تا پیک ١٤٠٣
نبود انشعاب برق، مشکل جدی و ادامه دار در شهرک صنعتی گناباد
تولید ۲۵۰ هزار مگاوات برق در شهرک‌های صنعتی
قناعتی:
از اقدامات توسعه‌ای شرکت‌های متولی برق حمایت می‌کنیم
از سوی جهانگیری:
مصوبه تعیین تکلیف دارایی‌های شبکه عمومی برق ابلاغ شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
افتتاح پروژه پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت باغستان تفت