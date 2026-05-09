باشگاه خبرنگاران جوان ـ در آیینی با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد، سید جلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، پروژه پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت باغستان تفت به بهره برداری رسید.

این پروژه که با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان و با مشارکت شرکت برق منطقه‌ای یزد و شرکت شهرک‌های صنعتی استان احداث شده است، نقش موثری در تقویت زیرساخت‌های انرژی منطقه ایفا می‌کند.

بهره‌برداری از این طرح علاوه بر بهبود قابلیت اطمینان شبکه و افزایش پایداری برق‌رسانی به مشترکین صنعتی شهرستان تفت، موجب افزایش ظرفیت برق‌رسانی به منظور بهره گیری متقاضیان صنعتی جدید و سایر بخش‌های منطقه خواهد شد.

همچنین این پروژه با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه سراسری، گامی راهبردی در راستای حمایت از تولید انرژی‌های پاک و توسعه پایدار در استان یزد محسوب می‌شود.

