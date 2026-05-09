مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا از امروز در تاشکند آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا از امروز، شنبه ۱۹ اردیبهشتماه، در شهر تاشکند ازبکستان با حضور ۱۶ تیم صعودکننده آغاز شد. در پایان مرحله مقدماتی، علاوه بر دو تیم ملی ایران، نمایندگان استرالیا، ژاپن و هنگکنگ (هر کدام با دو تیم)، و همچنین تیمهای ملی قزاقستان، عربستان سعودی، لبنان، تایلند، عمان، چین و قطر راهی مرحله حذفی شدند.
تیمهای ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف حریفان قدرتمندی میروند. تیم ایران یک، متشکل از امیررضا جمشیدی و امین وکیلی، از ساعت ۱۳:۴۰ امروز به میدان میرود و با تیم دوم قزاقستان دیدار خواهد کرد. در صورت پیروزی، این دو بازیکن در مرحله یکچهارم نهایی با برنده دیدار بین تیم اول قزاقستان و عمان روبهرو خواهند شد.
از سوی دیگر، تیم ایران دو با ترکیب سیدسینا آلیاسین و وهاب اونق، از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف تیم هنگکنگ میرود. پیروزی در این دیدار، راه را برای حضور در مرحله دوم حذفی و رویارویی با برنده بازی میان قطر و چین باز میکند.
علیرضا داودی به عنوان سرپرست و صابر هوشمند به عنوان سرمربی، تیمهای ملی ایران را در این رقابتهای آسیایی همراهی میکنند.