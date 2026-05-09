مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا از امروز در تاشکند آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا از امروز، شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه، در شهر تاشکند ازبکستان با حضور ۱۶ تیم صعودکننده آغاز شد. در پایان مرحله مقدماتی، علاوه بر دو تیم ملی ایران، نمایندگان استرالیا، ژاپن و هنگ‌کنگ (هر کدام با دو تیم)، و همچنین تیم‌های ملی قزاقستان، عربستان سعودی، لبنان، تایلند، عمان، چین و قطر راهی مرحله حذفی شدند.

تیم‌های ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف حریفان قدرتمندی می‌روند. تیم ایران یک، متشکل از امیررضا جمشیدی و امین وکیلی، از ساعت ۱۳:۴۰ امروز به میدان می‌رود و با تیم دوم قزاقستان دیدار خواهد کرد. در صورت پیروزی، این دو بازیکن در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار بین تیم اول قزاقستان و عمان رو‌به‌رو خواهند شد.

از سوی دیگر، تیم ایران دو با ترکیب سیدسینا آل‌یاسین و وهاب اونق، از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف تیم هنگ‌کنگ می‌رود. پیروزی در این دیدار، راه را برای حضور در مرحله دوم حذفی و رویارویی با برنده بازی میان قطر و چین باز می‌کند.

علیرضا داودی به عنوان سرپرست و صابر هوشمند به عنوان سرمربی، تیم‌های ملی ایران را در این رقابت‌های آسیایی همراهی می‌کنند.

برچسب ها: والیبال ساحلی ، تیم ملی والیبال ساحلی
خبرهای مرتبط
نبرد ایرانی در فینال والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا
نایب قهرمانی تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان در کاوا
والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا؛ برتری ایران ب برابر ازبکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
دوئل ملی‌پوشان فوتبال برای جلب نظر کادر فنی
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
پیروزی سلتاویگو در متروپولیتانو/ شاگردان سیمئونه همچنان در شوک شکست مقابل آرسنال هستند
پیروزی مقتدرانه نراتزوری مقابل لاتزیو + فیلم
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
ملاقات قلعه‌نویی با سرمربیان تیم‌های عراق و امارات
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
پرداختی به خارجی‌ها؛ چالش جدید سپاهانی‌ها
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قهرمانی جهان نتیجه تلاش وزنه‌برداران در سخت‌ترین شرایط بود
سمیع زاده: فاز اول بازسازی استخر ورزشگاه آزادی به پایان رسید
مسیر ترکیه هموار شد؛ تمرینات تیم ملی وارد فاز نهایی آماده‌سازی شد
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
جوان‌گرایی شهرزاد مظفر برای حضور در رقابت‌های فوتسال کافا
برنامه ادامه رقابت‌های جودوکاران ایرانی در گرند اسلم قزاقستان
غیبت ادامه‌دار خارجی‌های استقلال/ دور جدید تمرینات برگزار می‌شود؟
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند