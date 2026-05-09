سازمان خصوصی‌سازی، در پی اظهارات اخیر برخی افراد در خصوص واگذاری سهام عدالت به جاماندگان؛ به منظور تنویر افکار عمومی بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان خصوصی‌سازی، بیانیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

 در پی اظهارات اخیر برخی افراد در خصوص واگذاری سهام عدالت به جاماندگان؛ متأسفانه تبلیغات و پیامک­‌های جعلی با موضوع ثبت ­نام جاماندگان سهام عدالت از سوی افراد سودجو منتشر شده که در این خصوص موارد زیر را به اطلاع عموم می‌­رساند:

در حال حاضر هیچ برنامه‌­ای برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان و یا افرادی که قبلاً به هر دلیل از سهام عدالت برخوردار نشده‌­اند؛ وجود ندارد. هرگونه تصمیم برای واگذاری سهام به اقشار خاصی از مردم مستلزم تصمیم‌گیری و تصویب قانون است؛ که تاکنون در این زمینه هیچ تصمیمی اتخاذ و ابلاغ نشده است.
همچنین روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است، انتظار می­رود اشخاص از اظهارات غیرمسئولانه که موجب گمراهی اقشار آسیب­‌پذیر و نیز دستمایه سوء استفاده افراد فرصت­‌طلب و سودجو می­‌شود؛ خودداری نمایند.

از هموطنان عزیز درخواست می‌­شود از هر گونه بازکردن لینک اخبار و تبلیغات مربوط به ثبت نام سهام عدالت اکیداً خودداری نمایند.

بدیهی است مردم عزیز اخبار صحیح مربوط به واگذاری سهام عدالت را صرفاً از طریق مراجع ذیصلاح و رسمی از جمله پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی­‌سازی به نشانی WWW.IPO.IR پیگیری نمایند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیر نبینید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
این سهام کجاش عدالته ک به متولدین آبان ۱۳۸۵ و قبل از آن تعلق می‌گیرد ولی به متولدین یعد از ۱۳۸۵ تعلق نمی گیرد.مگه متولدین بعد از ۱۳۸۵ ایرانی نیستند؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا برنامه ای وجود ندارد. گناه جاماندگان چیه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا هشدار در مورد سوء استفاده برکنار ، این چه عدالتیه پس جاماندگان جزئی از این مملکت نیستند . آدم یاد پدر و مادر های بی تدبیری می‌افته که بین فرزندان فرق می‌زارن و باعث اختلاف میشن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
والا بخدا کسانی که سهام عدالت دارند وضعیت مالی بهتری از کسانی که ندارند همه دارند می‌بینند خواهشا رسيدگي کنيد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سهام عدالت آبان ۱۳۸۵ اجرایی شد ،کارِ خوبی بود، ولی به متولدینِ بعد از ۱۳۸۵ سهام عدالت واریز شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه سهام عدالتیه که بعد اینهمه سال به جاماندگان نمیرسه. همه عدالتاتون همین شکلیه مثل اینترنت طبقاتیتون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ممنون که اطلاع رسانی کردید هیچ برنامه ای ندارید.ای کاش یک بار هم بگید برنامه ای برای جا ماندگان بعد ده سال دارید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اونایی که دارن باید بدونن حق‌الناسه یا همه یا هیچکس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دلارسهمیه ای که بانکهادارن میدن باقیمت خیابان وبازارآزادیکی هستش چرا
