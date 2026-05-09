باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان خصوصیسازی، بیانیهای صادر کرد که به شرح زیر است:
در پی اظهارات اخیر برخی افراد در خصوص واگذاری سهام عدالت به جاماندگان؛ متأسفانه تبلیغات و پیامکهای جعلی با موضوع ثبت نام جاماندگان سهام عدالت از سوی افراد سودجو منتشر شده که در این خصوص موارد زیر را به اطلاع عموم میرساند:
در حال حاضر هیچ برنامهای برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان و یا افرادی که قبلاً به هر دلیل از سهام عدالت برخوردار نشدهاند؛ وجود ندارد. هرگونه تصمیم برای واگذاری سهام به اقشار خاصی از مردم مستلزم تصمیمگیری و تصویب قانون است؛ که تاکنون در این زمینه هیچ تصمیمی اتخاذ و ابلاغ نشده است.
همچنین روابط عمومی سازمان خصوصیسازی اعلام کرده است، انتظار میرود اشخاص از اظهارات غیرمسئولانه که موجب گمراهی اقشار آسیبپذیر و نیز دستمایه سوء استفاده افراد فرصتطلب و سودجو میشود؛ خودداری نمایند.
از هموطنان عزیز درخواست میشود از هر گونه بازکردن لینک اخبار و تبلیغات مربوط به ثبت نام سهام عدالت اکیداً خودداری نمایند.
بدیهی است مردم عزیز اخبار صحیح مربوط به واگذاری سهام عدالت را صرفاً از طریق مراجع ذیصلاح و رسمی از جمله پایگاه اینترنتی سازمان خصوصیسازی به نشانی WWW.IPO.IR پیگیری نمایند.