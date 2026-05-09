حسن شمسی‌پور اعلام کرد از مجموع ۶۲۳ مصوبه سال گذشته این ستاد، تنها ۸ مصوبه همچنان در حال پیگیری است و بقیه به‌طور کامل اجرا شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - حسن شمسی‌پور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در دومین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته این کارگروه، اظهار داشت: سال گذشته ۵۰۰ واحد تولیدی با ۵۸۰ موضوع در ستاد مطرح شد و برای بررسی این مسائل، ۱۴۴ جلسه تشکیل دادیم. از این تعداد، ۳۶ جلسه کمیته تخصصی، ۸۸ جلسه کمیته کارشناسی و ۲۰ جلسه نیز جلسات اصلی کارگروه بوده است.

وی افزود: موضوعاتی که در این جلسات بررسی شد، عمدتاً حول محور تأمین تسهیلات، موانع زیست‌محیطی، چالش‌های مرتبط با دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق، گاز، مسائل مربوط به منابع طبیعی و دیگر مشکلات واحد‌های تولیدی می‌چرخید.

مدیرکل صمت استان با اشاره به مصوبات ستاد اظهار کرد: در مجموع ۶۲۳ مصوبه داشتیم که خوشبختانه تقریباً همه آنها اجرا شده و فقط ۸ مصوبه در حال پیگیری است. این موضوع نشان‌دهنده جدیت دستگاه‌ها و هماهنگی مناسب برای رفع مشکلات تولید است.

شمسی‌پور درباره مباحث مطرح‌شده در نشست امروز نیز گفت: در دومین جلسه امسال هشت دستور جلسه داشتیم. بخشی از آنها مربوط به مشکلات بدهی کلی سازمان جهاد کشاورزی و اختلاف با شرکت برق منطقه‌ای بود که با هماهنگی انجام‌شده این موارد حل شد. همچنین برخی مشکلات واحد‌های صنعتی در حوزه امور مالیاتی نیز تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: یک پرونده مرتبط با شرکت شهرک‌های صنعتی نیز مطرح بود که دوستان قول مساعد برای پیگیری و حل کامل آن دادند.

مدیرکل صمت چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: ستاد تسهیل با تمام توان برای رفع موانع تولید در استان فعال است و امیدواریم امسال نیز با همکاری همه دستگاه‌ها بتوانیم مسیر را برای توسعه تولید هموارتر کنیم.

برچسب ها: سازمان صمت ، ستاد تسهیل
