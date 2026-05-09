رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که کمبودی در توزیع روغن و شکر وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در شبکه توزیع روغن و شکر در حال عرضه است، گفت: کارخانه ها در حال عرضه کالا هستند و بررسی از سطح بازار نشان می دهد که کمبودی در عرضه کالا وجود ندارد.

به گفته وی، در حال حاضر قیمت روغن ۸۱۰ گرمی برای مصرف کننده ۲۸۱ هزار و ۹۵۰ تومان و شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی ۸۵ هزارتومان است و محدودیتی در توزیع وجود ندارد.



کنگری با اشاره به آینده بازار اقلام اساسی بیان کرد: با توجه به فراوانی کالا شاهد آرامش بازار و عرضه رقابتی هستیم و نوسان قیمت کالاها مربوط به افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید و حقوق و دستمزد بوده است.

رئیس اتحادیه بنکداران با بیان اینکه زنجیره تامین طبق روال قبل به کار خود ادامه می دهد، افزود: کالا بیش از نیاز در زنجیره توزیع می شود و نبود مشتری چالش پیش روست.

این مقام مسئول از کاهش قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی کالا و نزدیک شدن فصل برداشت، عرضه حبوبات بصورت رقابتی در حال انجام است و بدلیل گرم شدن هوا و افزایش عرضه قیمت حبوبات ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه مشکلی در عرضه کالاهای اساسی نداریم، تصریح کرد: قیمت برنج از عید تاکنون با ثبات بوده به طوریکه قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۳۰۰ تا ۴۷۰ هزارتومان، برنج هندی ۱۹۰ تا ۲۵۵ هزارتومان و برنج پاکستانی ۱۹۰ تا ۲۷۰ هزارتومان در بنکداری ها عرضه می شود و با احتساب ۱۵ درصد سود بدست مصرف کننده می رسد.