باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - غلامرضا علیمحمدی، مدیرکل جمعیت هلال احمر لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش مؤثر داوطلبان و مشارکت خیرین در اجرای برنامههای انساندوستانه، اظهار کرد: عملکرد داوطلبان هلال احمر استان که بر پایه همراهی، همدلی و حمایت خیرین شکل گرفته، منجر به ارائه ۱۴۲ هزار مورد خدمت در بخشهای مختلف شده است.
وی افزود: این خدمات در حوزههای گوناگون امدادی، حمایتی، خدماتی و معیشتی ارائه شده و در مجموع برای اجرای این برنامهها ۵۲ میلیارد تومان هزینه شده است؛ رقمی که نشاندهنده حجم گسترده فعالیتهای جمعیت هلال احمر در خدمترسانی به مردم استان است.
داروخانه ویژه داروهای صعبالعلاج در راه لرستان
مدیرکل جمعیت هلال احمر لرستان در ادامه با اشاره به برنامههای مهم این نهاد در حوزه درمان گفت: تا حداکثر دو ماه آینده، بزرگترین داروخانه جمعیت هلال احمر استان لرستان و همچنین دومین داروخانه بزرگ هلال احمر کشورراهاندازی خواهد شد؛ مجموعهای که با زیرساختی گسترده ایجاد میشود و هدف آن تأمین داروهای صعبالعلاج و مورد نیاز بیماران خاص است.
علیمحمدی این اقدام را گامی مهم در راستای کاهش مشکلات درمانی بیماران دانست و تصریح کرد: با بهرهبرداری از این داروخانه، دسترسی مردم استان به داروهای تخصصی و کمیاب بسیار آسانتر خواهد شد و بخش مهمی از نیاز درمانی بیماران در داخل استان تأمین میشود.
وی همچنین از راهاندازی یک مرکز توانبخشی در آینده نزدیک در خرمآباد خبر داد و گفت: این مرکز با هدف ارائه خدمات تخصصی به بیماران و افرادی که نیازمند خدمات بازتوانی هستند، بهزودی فعالیت خود را آغاز میکند.
مدیرکل جمعیت هلال احمر لرستان با اشاره به هزینههای سنگین ساخت اندامهای مصنوعی افزود: با توجه به قیمت بالای این خدمات و نیاز بسیاری از مددجویان، مرکز ساخت اندامهای مصنوعی با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته و بهروز تا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد؛ اقدامی که میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش هزینههای درمانی و افزایش کیفیت زندگی افراد دارای نیازهای ویژه داشته باشد.
آموزش بیش از ۵۷۰ هزار نفر در فضای حضوری و مجازی
مدیرکل جمعیت هلال احمر لرستان اظهار کرد: در زمینه آموزش ۲۲۰ هزار داوطلب به صورت حضوری و در فضای مجازی ۳۵۰ هزار نفر آموزش دیدهاند.
علی محمدی بیان کرد: امسال جهش زیادی در داوطلبان بوده است و مجموع داوطلبان در اردیبهشت سال گذشته ۸۰ هزار نفر بود و امسال با فضای جنگ این تعداد به ۱۸۰ هزار نفر رسید و ۱۰۰ هزار نفر به داوطلبان اضافه شد.
وی گفت: مردم استان میتوانند جهت آموزش به سامانه هلال من یا شعب جمعیت هلال احمر در سطح استان مراجعه کنند.