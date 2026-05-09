باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۹ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۰۰ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۴ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۹ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۵ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان