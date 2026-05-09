باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در مراسم افتتاح بخشی از پروژه حرم تا حرم در استان سمنان اعلام کرد: کریدور شرق به غرب کشورمان موسوم به آزادراه حرم تا حرم به نام رهبر شهید انقلاب اسلامی نامگذاری می شود.

وی افزود: این نامگذاری به واسطه تاکیدات ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به مقوله توسعه راهسازی و ارتقای ایمنی راه های کشور به خصوص ارائه خدمات به زائران رضوی است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر تکمیل کریدورهای ریلی و جاده‌ای تاکید داشتند، بیان کرد: نگاه ویژه ایشان به مقوله راه و توسعه الگوی وزارت راه است.

صادق با بیان اینکه حرم تا حرم به عنوان بخشی از کریدور اصلی شرق به غرب کشورمان یعنی کریدور سرخس تا مهران است، گفت: این پروژه در کنار ارتقای ایمنی راه ها به تجارت بین المللی کشورمان کمک می کند.

وی با بیان اینکه آزادراه حرم تا حرم طرح قطعه‌ای از کریدور سرخس تا مهران است که امروز ۳۶ کیلومتر از آن در استان سمنان افتتاح شد، گفت: وزارت راه تکمیل این طرح در استان‌های سمنان و خراسان رضوی را دنبال می‌کند.

وزیر راه همچنین گفت: کریدور حرم تا حرم محدوده استان سمنان به خصوص میاندشت به واسطه حضور یوزپلنگ ایرانی و ضرورت های محیط زیستی، حتما مورد کارشناسی قرار خواهد گرفت.

منبع: مهر