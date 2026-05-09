براساس اعلام مرکز مبادله، نرخ حواله هر دلار بیش از ۱۴۷ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز مبادله ایران در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، نرخ حواله چند ارز مهم خارجی اعلام شد.
طبق این گزارش، نرخ حواله دلار آمریکا برابر با ۱۴۷۵۳۵۵ ریال اعلام شده است. دلار همچنان مهمترین ارز در مبادلات بینالمللی و تجارت خارجی ایران به شمار میرود در همین حال، نرخ حواله یورو به عنوان یکی دیگر از ارزهای پرکاربرد در مبادلات جهانی، ۱۷۳۷۰۹۰ ریال ثبت شده است که نسبت به دلار در سطح بالاتری قرار دارد.
همچنین نرخ حواله درهم امارات متحده عربی ۴۰۱۷۳۰ ریال اعلام شده است. درهم به دلیل ارتباط گسترده تجاری ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و بهویژه امارات، یکی از ارزهای مهم در مبادلات منطقهای محسوب میشود. بسیاری از معاملات تجاری و نقلوانتقالهای مالی در منطقه با استفاده از این ارز انجام میشود.
در نهایت، نرخ حواله روبل روسیه ۱۹۸۷۹ ریال اعلام شده است. با توجه به توسعه همکاریهای اقتصادی میان ایران و روسیه و افزایش مبادلات تجاری، توجه به نوسانات این ارز نیز برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد.