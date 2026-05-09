باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مصفا اظهار داشت: متقاضیان و سرمایه‌گذاران از این پس می‌توانند فرآیند ثبت درخواست و دریافت مجوز‌های لازم برای تأسیس مراکز درمانی در «شهر بین‌المللی سلامت» را آغاز کنند؛ اقدامی که زمینه تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به این پروژه بزرگ ملی را فراهم کرده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به جایگاه ویژه این مجموعه افزود: «شهر بین‌المللی سلامت» تنها منطقه ویژه اقتصادی کشور است که به‌صورت تخصصی در حوزه سلامت، درمان و گردشگری سلامت تعریف و تصویب شده و از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه این صنعت برخوردار است.

مصفا فراهم شدن امکان دریافت موافقت اصولی برای راه‌اندازی مؤسسات پزشکی در این منطقه را فرصتی راهبردی برای فعالان حوزه درمان، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: این مجموعه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین کانون‌های سرمایه‌گذاری سلامت در کشور و منطقه تبدیل شود.

او با بیان اینکه «شهر بین‌المللی سلامت» به‌عنوان سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی شیراز از تمامی مزایا و مشوق‌های قانونی مناطق ویژه برخوردار است، تصریح کرد: امکان ورود ماشین‌آلات و کالا‌ها بدون پرداخت عوارض گمرکی و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، از جمله مهم‌ترین مزیت‌هایی است که جذابیت سرمایه‌گذاری در این منطقه را افزایش داده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز همچنین خاطرنشان کرد: سایر مجوز‌های فعالیت و کسب‌وکار، پروانه‌های ساختمانی و گواهی پایان‌کار نیز به‌صورت مستقیم توسط منطقه ویژه اقتصادی شیراز صادر می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به دستگاه‌های مختلف، تمامی فرآیند‌های اداری خود را در یک مجموعه متمرکز پیگیری کنند.

به گفته مصفا، این رویکرد موجب تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوز‌ها شده و بستر فعالیتی شفاف، چابک و کم‌هزینه را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

او با اشاره به موقعیت و ابعاد این پروژه اظهار داشت: «شهر بین‌المللی سلامت» در زمینی به وسعت بیش از ۱۰۰۰ هکتار در غرب شیراز در حال توسعه است و با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت غرب آسیا و مرکز ارائه خدمات درمانی به کشور‌های منطقه، به‌ویژه حوزه خلیج فارس را دارد.

مصفا در پایان گفت: پیش‌بینی استقرار مراکز پیشرفته درمانی، مجموعه‌های تندرستی، فضا‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین خدمات رفاهی و تجاری، چشم‌انداز شکل‌گیری شهری نوین، فناورانه و رقابتی را در این مجموعه ترسیم کرده و با آغاز فرآیند صدور مجوزها، «شهر بین‌المللی سلامت» اکنون بیش از هر زمان دیگری آماده جذب سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های تخصصی در حوزه سلامت است.

منبع: منطقه ویژه شیراز