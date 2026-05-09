باشگاه خبرنگاران جوان - از میان شبکههای تلویزیونی و رادیویی بهترتیب شبکه خبر و شبکههای رادیویی ایران، معارف و فرهنگ شامل بیشترین تماسهای مردمیبودهاند که موضوعات و برنامههای مختلفی را دربرمیگیرد. همچنین موضوعات کلی سیاسی شبکههای مختلف و اشکالات فنی ازجمله موضوعات پرتماس بودهاند.
از میان برنامههای سیاسی، اقتدار و عملکرد نیروی سپاه جمهوری انقلاب اسلامی ایران در مدیریت تنگه هرمز، مهار تورم و گرانی موجود در جامعه و وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، مسائل مربوط به اشکالات فنی و برنامه «بهوقت ایران» شبکه خبر بیشترین سهم برنامههای تلویزیونی و برنامه «عندلیب» شبکه رادیویی ایران و برنامههای مختلف شبکههای رادیویی معارف و فرهنگ بیشترین سهم برنامههای رادیویی در پیشنهادها، درخواستها و قدردانیهای مخاطبان در تماس با سامانه ۱۶۲ را به خود اختصاص دادند.
حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه، اجرای توانمند مهدی خسروی و صحبتهای تخصصی و عالی محسن رضایی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری»، درخواست مهار تورم و گرانی موجود در جامعه و بهبود وضعیت معیشتی و برخورد قاطعانه قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی با محتکران و مفسدان اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و عدم نظارت بر قیمتها، رشد بیکاری، عدم ثبات شغلی و خسارت به کسبوکارهای اینترنتی به دلیل قطع طولانیمدت اینترنت بینالملل از دیگر محورهای نظرات مردمی در تماس با ۱۶۲ بودند.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره اشکالات فنی شامل قطع شدن شبکههای تلویزیونی و رادیویی در تهران و سایر نقاط کشور و اعلام چگونگی راهاندازی مجدد آنها بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «بهوقت ایران»، شامل تشکر از محتوای آگاهیبخش، اجرای خوب مجری و تحلیلهای عالی کارشناسان، درخواست اعلام شماره تماسها، افزایش مدتزمان پخش و بازپخش برنامه در زمان مناسب و پربیننده و انتقاد از پخش برنامه همراه با چند تصویر در یک قاب، پرداختن به حواشی و اطلاعات ناکافی کارشناسان در برخی موارد بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی ایران، شامل تشکر از پخش برنامه «عندلیب» و درخواست پخش برنامه «صبح جمعه با شما» است. مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی معارف نیز شامل تشکر از پخش برنامههای اثرگذار و روشنگرانه و انتقاد از قطع پخش خطبههای نماز جمعه و پخش نشدن «دعای عهد» بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی فرهنگ، شامل تشکر از پخش سخنرانی دکتر الهی قمشهای و درخواست اعلام زمان پخش و شماره تلفن برنامههای شبکه است.