عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل باید به کشاورزان پرداخت شود که متاسفانه تاخیر در روند پرداخت مطالبات زنگ خطر به صدا در آمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون پرداخت مطالبات گندمکاران باید ۲۴ ساعت پس از تحویل به دولت توسط وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد.

به گفته وی، این ماده قانونی طی چند سال گذشته رعایت نشده است به طوریکه امسال امیدمان این است که کشاورزان وجه گندم تحویلی را به موقع دریافت کنند، اما براساس گزارش های رسیده این موضوع با کم و کاستی هایی همراه است.

فلسفی ادامه داد: سخنگوی دولت اعلام کرده است که ۳۰ درصد پول گندمکاران را به عنوان پیش پرداخت می دهند و مابقی بعدا پرداخت می شود که این موضوع خلاف قانون است‌. هرچند ممکن است بدلیل محدودیت های مالی سازمان برنامه و بودجه باشد، اما قانون در این زمینه اجرا نمی شود و همواره ما تاکید داریم که دولت اولویت امنیت غذایی و اولویت خرید تضمینی از گندمکاران را رعایت کند به طوریکه مطالبات کشاورزان به موقع پرداخت شود.

به گفته وی، نرخ خرید تضمینی گندم در زمان مناسب باید به کشاورز پرداخت شود تا بتواند برای کشت سال آینده خود برنامه ریزی کند چراکه تمام درآمد کشاورز از بابت پول گندمی است که پرداخت می شود، براین اساس مجلس در قانون برنامه هفتم ۵۰۴ همت یارانه آرد، نان و گندم تصویب کرده و انتظار می رود دولت تمام تلاش خود را بکار بگیرد و این موضوع را در اولویت قرار دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: اگر حمایت های دولت کاهش پیدا کند یا براساس قانون بودجه و شورای قیمت گذاری عملیاتی نشود، ضمن آنکه خلاف قانون عمل کرده، میزان تولید آسیب می بیند. به عنوان مثال اگر قیمت خرید تضمینی رعایت نشود و پول به موقع پرداخت نشود، گندمکاران گندم تولیدی را به مبادی دیگر عرضه می کنند که براین اساس ممکناست از کشور خارج شود یا به سمت دامداری ها سوق داده شود، کمااینکه اکنون دامداران هرکیلو گندم را ۴۵ هزارتومان خریداری می کنند و این امر زنگ خطری است.

وی گفت: در شرایطی که به خودکفایی گندم دست پیدا می کنیم، تاخیر در پرداخت مطالبات و گستردگی عرضه به مبادی دیگر موجب شده مجبور به واردات گندم شویم، هرچند در بودجه امسال پیش بینی اعتبار برای واردات شده است، اما در شرایط جنگیکه امکان تامین و خودکفایی وجود دارد و کشور باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی امور را پیش ببرد، واردات گندم مسئله نگران کننده ای است که بنابراین دولت با نگاه اقتصاد مقاومتی برنامه های حمایتی خود از بخش کشاورزی را باید تنظیم کند.