رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کردستان از شناسایی و برخورد با شبکه بزرگ قاچاق سوخت در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- سرهنگ کارآگاه «ناصر آذرپرند» در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق سوخت و با تمرکز بر سهمیه‌بگیران عمده، ماموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی یک حفره بزرگ فساد در ناوگان حمل‌ونقل شهری شدند.

وی افزود: با بررسی دقیق پروانه‌های فعالیت در دو شهرستان استان، تعداد ۴۹۴ فقره پروانه غیرمجاز شناسایی شد که بستر لازم برای قاچاق یک میلیون و ۶۲ هزار و ۸۸۸ لیتر گازوئیل را فراهم کرده بود.

سرهنگ آذرپرند ارزش ریالی این محموله سوخت را ۷۴۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: در این رابطه دو نفر از کارکنان شهرداری که در صدور این پروانه‌های غیرمجاز نقش داشتند، شناسایی و برای آنها قرار کیفری صادر شده است.