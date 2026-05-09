باشگاه خبرنگاران جوان-سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان گفت: برای حضور در رقابتهای آسیایی در ۲ وزن رقابت درون اردویی برگزار میکنیم.
حمید باوفا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان پس از برگزاری اردوی این تیم در شهر کرمان در گفتوگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی گفت: پس از حضور در رقابتهای بین المللی ترکیه اردوی پرفشاری را در کرمان برگزار کردیم.
وی ادامه داد: اردوی بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم شرایط سالن تمرین در کرمان بسیار عالی بود، ضمن اینکه با تلاشهای شبانه روزی مسعود سلطانی نژاد رئیس هیئت استان و حمایتهای میثم پاریزی مدیرعامل باشگاه مس کرمان از نظر اسکان و تغذیه نیز شرایط بسیار خوب بود.
باوفا در مورد شرایط تیم ملی کشتی فرنگی جوانان و برنامههای پیش رو اظهار داشت: با توجه به جنگ تحمیلی ما ۲ اردوی آماده سازی و حضور در تورنمنت بین المللی بلغارستان و جام شاهد را از دست دادیم. این در شرایطی است که امسال تیم ما پوست اندازی کرده و اکثر نفرات جدید هستند و تجربه مسابقات بین المللی کمی دارند و به همین دلیل کار ما برای آماده سازی این تیم بسیار سخت است. وی ادامه داد: رقابتهای قهرمانی آسیا اوایل تیرماه در تایلند برگزار میشود و ما برای حضور در این مسابقات در ۲ وزن ۶۰ و ۸۷ کیلوگرم رقابت درون اردویی برگزار خواهیم کرد.
باوفا تصریح کرد: با توجه به اینکه ما حضور در تورنمنت بین المللی بلغارستان را از دست دادیم با حمایت و پیگیری فدراسیون قرار شد که تیم ما پس از مسابقات آسیایی در رقابتهای رنکینگ مجارستان در اواخر تیرماه شرکت کنیم و در آنجا ترکیب تیم ما برای رقابتهای جهانی اسلواکی که اوایل شهریورماه در کشور اسلواکی برگزار میشود، مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه اردوی بعدی ما در شهر ایذه خوزستان برگزار میشود، تصریح کرد: ایذه در حال حاضر بعنوان قطب کشتی فرنگی ایران محسوب میشود و قهرمانان و ملی پوشان زیادی را توسط ملک محمد بویری و مرحوم لقمان رضایی مربیان سازنده این شهر به دنیای کشتی معرفی کرده است. به تازگی یک سالن تمرینی جدید با ۳ تخته تشک در این شهر افتتاح شده و قطعا حضور کشتی گیران مطرح این شهر در تمرینات هم به کشتی ایذه و هم به تیم ملی جوانان کمک زیادی خواهد کرد.