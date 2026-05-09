باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بهرام عظیمی، کارگردان پویانمایی در ویژه برنامه «من ایرانم» شبکه نسیم گفت: واقعاً انیمیشن‌های لگویی شگفت‌انگیزاند. تعجب می‌کنم که چطور این انیمیشن‌ها ساخته شده‌اند؟ تعدادی جوان برای تولید این انیمیشن‌ها پای کار آمده‌اند و این انیمیشن‌ها پر از جزئیات است؛ یعنی هر جای آن را نگاه کنی، یک چیز جذاب می‌بینی. اگرچه این انیمیشن‌ها با هوش مصنوعی ساخته شده، ولی یک هوش طبیعی پشت آن قرار دارد و ریتم، زمان و موسیقی را می‌شناسد. موسیقی می‌سازد، رپ‌خوانی دارد و اصلاً نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

عظیمی ادامه داد: چطور ممکن است جوانان دهه هشتادی آنقدر جزئیات را بشناسند و سواد رسانه‌ای و تجربه داشته باشند؟