نمایندگی روسیه در سازمان ملل تأکید کرد سازمان ملل از تلاش‌های خطرناک برای به‌کارگیری ادبیات نامتوازن و مطالبات یک‌جانبه علیه ایران حمایت نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشت که واشنگتن قطعنامه پیشنهادی خود را که از ایران خواسته "حملات و مین‌گذاری در تنگه هرمز" را متوقف کند، اصلاح کرده، هر چند که بعید است که این تغییرات مانع از وتوی چین و روسیه شود.

بر اساس پیش‌نویس به‌روز شده‌ای که بعدازظهر پنجشنبه (۱۷ اردیبهشت) با اعضای شورای امنیت به اشتراک گذاشته شد و رویترز مشاهده کرده، بندی که به فصل هفتم منشور سازمان ملل استناد کرده و به شورا اجازه می‌داد تدابیری از تحریم تا اقدام نظامی را اعمال کند، حذف شده است.

با این حال، رویترز مدعی شده است که لحن تند علیه ایران و بندی که در صورت عدم پایبندی، شورا "برای بررسی تدابیر مؤثر، از جمله اقدام‌های تحریمی به منظور تضمین آزادی دریانوردی در منطقه، دوباره تشکیل جلسه خواهد داد. "، همچنان حفظ شده است.

رویترز می‌افزاید: مشخص نیست که شورا چه زمانی در مورد این قطعنامه رأی‌گیری خواهد کرد. اگرچه این متن صراحتاً استفاده از زور را مجاز نمی‌داند، اما آن را نیز رد نکرده و "حق کشور‌های عضو را برای دفاع از کشتی‌های خود در برابر حملات و تهدیدها، از جمله مواردی که حقوق و آزادی‌های ناوبری را تضعیف می‌کنند، مجدداً تأیید می‌کند. "

یکی از دیپلمات‌های مستقر در سازمان ملل گفت که با وجود حذف ارجاع به فصل هفتم، پیش‌نویس جدید به موارد مورد اعتراض چین و روسیه نپرداخته است.

نمایندگی چین در سازمان ملل اعلام کرد که هیچ نظری در مورد پیش‌نویس جدید نداشته و هیات نمایندگی روسیه نیز هنوز واکنشی نشان نداده است.

روسیه پیشتر درباره پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تنگه هرمز اعلام کرده بود: سند دیگری که هم‌اکنون در شورای امنیت در حال بررسی است، پیش‌نویس آمریکا–بحرین درباره تنگه هرمز است که اوایل این هفته ارائه شد. متاسفانه، با وجود نگرانی‌های مکرر مطرح‌شده، ارائه‌دهندگان این طرح بار دیگر آن را در قالب رویکرد "دو جنگ" تنظیم کرده‌اند؛ رویکردی که روسیه، قاطعانه آن را رد می‌کند.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل افزود: کشور ما از تلاش‌های خطرناک برای به‌کارگیری ادبیات نامتوازن و مطالبات یک‌جانبه علیه ایران، در حالی که علت اصلی بحران یعنی ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را کاملا نادید می‌گیرند، حمایت نمی‌کند.

وی تاکید کرد: موضع ما و نگرانی‌های اصلی درباره این متن به‌طور مفصل به همه اعضای شورای امنیت، از جمله در مشورت‌های ۶ مه درباره وضعیت خاورمیانه، اعلام شده است.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل ادامه داد: نکته اصلی این است که آزادی کشتیرانی در خلیج فارس تنها زمانی بازخواهد گشت که درگیری پایان یابد و خصومت‌ها متوقف شود.

یک قطعنامه برای تصویب در شورای ۱۵ عضوی امنیت سازمان ملل به ۹ رای موافق (مثبت) بدون رای مخالف (وتوی) پنج عضو دائم این شورا نیاز دارد.

پیش از این، قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی بحرین درباره تنگه هرمز که به نمایندگی از کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) و نیز اردن درباره تنگه هرمز در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، ارائه شده بود، در نشست ۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی چین و روسیه وتو شد

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگه وتو نکنن اونوقت ما کلا باید حق وتو رو جم کنیم
