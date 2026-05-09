وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به خبر باشگاه خبرنگاران جوان در مورد کشت فراسرزمینی توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به خبر کشت فراسرزمینی به کجا رسید؟، توضیحاتی ارائه کرده است.

متن توضیحات وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

۱-کشاورزی فراسرزمینی به مفهوم بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در اراضی خارج از کشور جهت تامین کالاهای اساسی و ارتقای امنیت غذایی است که در قبال آن مشوق های بازرگانی، اولویت های ارزی و تسهیلات بانکی ارائه می شود‌. از این رو، فعالیت شرکت ها در این حوزه با اتکا به منابع خود، از اهداف اصلی قانون گذار بوده و هیچ گونه منافاتی با موضوع واردات محصولات و سهمیه های مربوطه ندارد.

۲- همان گونه که در متن خبر اشاره شده و دستورالعمل حمایت و پشتیبانی از کشاورزی فراسرزمینی تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، این آیین نامه در سایت وزارتخانه در دسترس عموم قرار دارد و ملاک اصلی حمایت های قانونی در این حوزه است.

۳- وزارت جهاد کشاورزی پیرو مصوبه هیئت محترم دولت و با هدف طراحی سازوکارهای اجرایی، جلسات مشورتی متعددی را با ذی نفعان از جمله رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی برگزار کرد، در این جلسات مقرر شد جهت رفع موانع، شرکت های زیرمجموعه این انجمن برای مشارکت در این مسیر به وزارتخانه معرفی شوند؛ اما علی رغم پیگیری های مستمر، متاسفانه تاکنون بازخوردی دریافت نشده است.

۴- برخلاف برخی ادعاها مبنی بر شعاری بودن این طرح، خوشبختانه مدارک فعالیت تعدادی از شرکت های توانمند در کشورهای قزاقستان، روسیه و بلاروس تایید شده است، در همین راستا قراردادهای واردات محصولات متنوعی شامل جو،گندم دامی، ذرت دانه ای، روغن آفتابگردان، کنجاله و کلزا برای سال ۱۴۰۴ منعقد گردید. طبق برنامه زمان بندی توافق شده، بخشی از این محصولات وارد کشور شده و محموله های باقی مانده بتدریج در حال ورود به مرزها هستند.

۵- در جهت حمایت عملیاتی، شرکت های طرف قرارداد برای اقداماتی نظیر افزایش سقف کارت بازرگانی و دریافت تسهیلات بانکی به مراجع ذی ربط معرفی شده اند.

۶- حضور در عرصه کشاورزی فراسرزمینی امری داوطلبانه است، صرفا شرکت هایی که متقاضی بهره مندی از مشوق های وزارت جهاد کشاورزی هستند، می تواتد با ارائه مدارک و عقد قرارداد( با تعهد به واردات محصولات تولیدی به داخل کشور ) از این تسهیلات برخوردار شوند.

۷- وزارت جهاد کشاورزی مصمم است با تنوع بخشی به سبد حمایتی و افزایش مشوق ها، زمینه جذب متقاضیان بیشتری را در حوزه کشت فراسرزمینی فراهم آورد.

