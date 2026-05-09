شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از دشت زیبای شقایق در بخش کالپوش شهرستان میامی استان سمنان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخش کالپوش در شهرستان میامی استان سمنان واقع شده است. این منطقه سرسبز و جنگلی دارای اراضی بسیار مستعد برای کشاورزی و جنگل کاری است. دشت شقایق و دشت آفتابگردان در این منطقه شهرت جهانی دارد و با فرارسیدن فصل بهار به ویژه ماه اردیبهشت این منطقه به رنگ سرخ در می‌آید. به همین منظور گردشگران بسیاری برای سفر راهی این دشت خوش آب و رنگ می‌شوند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علیرضا غفوریان - سمنان

چشم نوازی دشت سرخ شقایق در بخش کالپوش میامی

