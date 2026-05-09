معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد یورش‌های مستمر ارتش اسرائیل در کرانه باختری، تاکنون منجر به آوارگی حدود ۴۰ هزار فلسطینی شده است.

باشگاه  خبرنگاران جوان - فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد که اسرائیل از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۴۰ هزار فلسطینی را در کرانه باختری آواره کرده است.

او در سخنانی در مقر سازمان ملل و با استناد به گزارش‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گفت عملیات تخریب خانه‌ها توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری طی هفته نخست ماه مه جاری، باعث آوارگی ۴۲ فلسطینی از جمله ۲۴ کودک شده است. او افزود که از آغاز سال گذشته تاکنون، نزدیک به ۴۰ هزار نفر در سراسر کرانه باختری در نتیجه اقدامات اسرائیل مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد که ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان مسلحی که تحت حمایت ارتش این رژیم حمله می‌کنند، به حملات خود در تمامی شهر‌های کرانه باختری ادامه می‌دهند. به گفته او، حملات شهرک‌نشینان، فلسطینی‌ها و اموال آنان را هدف قرار می‌دهد؛ مردمی که ساکنان اصلی این منطقه هستند.

روز گذشته نیز مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی شاهد حملات شهرک‌نشینان و نیرو‌های اسرائیلی بود. از جمله این اقدامات می‌توان به جلوگیری از ورود نمازگزاران به مسجد «بیت الشیخ» در منطقه خربه طانا در شرق نابلس برای سومین هفته متوالی، حمله به فلسطینی‌ها و اموالشان، تخریب زمین‌های کشاورزی و همچنین یورش و بازداشت در چندین استان اشاره کرد.

کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، در ماه‌های اخیر شاهد تشدید عملیات نظامی اسرائیل بوده است؛ عملیاتی که شامل یورش‌ها، بازداشت‌ها، تیراندازی و استفاده گسترده از زور می‌شود و همزمان حملات شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها و اموال آنان نیز افزایش یافته است.

بر اساس آمار رسمی فلسطینی، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه حملات ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان، دست‌کم هزار و ۱۵۵ فلسطینی به شهادت رسیده و حدود ۱۱ هزار و ۷۵۰ نفر زخمی شده‌اند. همچنین نزدیک به ۲۲ هزار فلسطینی نیز بازداشت شده‌اند.

برچسب ها: کرانه باختری ، سازمان ملل
