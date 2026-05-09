باشگاه خبرنگاران جوان - «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه امروز (شنبه) در سخنرانی خود در رژه «روز پیروزی» در مسکو تاکید کرد که «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود.»
وی اظهار کرد: «روسیه با افتخار به میراث و سنتهای سربازان پیروزی احترام میگذارد. بنابراین، حفظ یاد و خاطره جنگ بزرگ میهنی برای مردم روسیه مایه افتخار است.»
پوتین با تاکید بر اینکه «آغاز جنگ بزرگ میهنی یکی از غمانگیزترین لحظات در تاریخ روسیه است» گفت: «این مردم اتحاد جماهیر شوروی بودند که سهم تعیینکنندهای در شکست نازیسم داشتند، کشور خود و جهان را نجات دادند. سربازان روسی در سالهای جنگ بزرگ میهنی برای آزادی و کرامت ملتهای اروپا، فداکاریهای عظیمی انجام دادند و حاکمیت را به کشورهایی که تسلیم آلمان نازی شده بودند، بازگرداندند.»
بنا بر گزارش خبرگزاری تاس، رئیسجمهور روسیه گفت: «نازیها خائنانه به اتحاد جماهیر شوروی حمله کردند و قصد داشتند مردم چندملیتی آن را نابود و برده کنند، اما شخصیت روسی و قدرت روح مردم شوروی را دستکم گرفتند. شجاعت و فداکاری مردم روسیه در سالهای جنگ بزرگ میهنی، آنها را از دشمن برتر ساخت و ایمان به پیروزی را تقویت کرد.»
وی در ادامه هدف روسیه را در جنگ علیه اوکراین «عادلانه» توصیف کرد و گفت: «شرکتکنندگان در عملیات ویژه نظامی با نیرویی تهاجمی که توسط کل بلوک ناتو پشتیبانی میشود، مقابله میکنند و با وجود این، آنها به پیشرفت خود ادامه میدهند.»
رئیسجمهور روسیه همچنین در سخنان خود در این مراسم که در میدان سرخ مسکو برگزار شد، بیان کرد: «مهم نیست که فناوری و روشهای جنگی چگونه باشد. نکته اصلی بدون تغییر باقی میماند؛ سرنوشت کشور توسط مردم آن تعیین میشود. پیروزی در عملیات ویژه نظامی هم در میدان نبرد و هم در جبهه داخلی در حال شکلگیری است.»
او کلید موفقیت روسیه را در گرو «قدرت اخلاقی و معنوی، شجاعت، وحدت و توانایی تحمل و غلبه بر هر چالش» دانست و تاکید کرد: «پیروزی همواره از آن ما بوده و همواره نیز از آن ما خواهد بود.»
پوتین با اعلام اینکه «روسیه بر پایه تجربههای رزمی، در حال ساخت تسلیحات مدرن است» یادآور شد که مردم روسیه توان تحمل هر چیزی و غلبه بر هر آزمونی را دارند.
خبرنگار ریانووستی هم گزارش داد که ولادیمیر پوتین و رهبران خارجی که برای جشن روز پیروزی به مسکو آمدند، در مزار سرباز گمنام در مسکو گل گذاشتند.
سخنرانی امروز ولادیمیر پوتین در حالی برگزار شد که پیش از این روسیه اعلام کرد با ابتکار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای تمدید آتشبس با اوکراین تا ۱۱ مه و همچنین انجام تبادل زندانیان موافقت کرده است.