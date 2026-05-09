باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال تهران قرار است از فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت برای از سرگیری رقابتهای لیگ برتر فوتبال آغاز شود، هنوز هیچیک از بازیکنان خارجی این تیم به ایران بازنگشتهاند.
بر اساس این گزارش، بازیکنانی همچون آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، دوکنس نازون، منیر الحدادی، یاسر آسانی، جلالالدین ماشاریپوف و دیدیه اندونگ همچنان در خارج از کشور حضور دارند و تاکنون به اردوی تیم ملحق نشدهاند. همچنین نام برخی از این بازیکنان از جمله نازون و آشورماتوف نیز در فهرست غایبان دیده میشود.
با توجه به این شرایط، در صورت آغاز تمرینات، استقلال کار خود را بدون حضور کامل بازیکنان خارجی دنبال خواهد کرد؛ موضوعی که میتواند روند آمادهسازی این تیم برای ادامه رقابتهای لیگ برتر را تحت تأثیر قرار دهد.
باشگاه استقلال هنوز توضیح رسمی درباره زمان بازگشت این بازیکنان ارائه نکرده و وضعیت حضور آنها در تمرینات آینده در هالهای از ابهام قرار دارد.