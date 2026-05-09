در حالی که قرار است دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال تهران از فردا آغاز شود، اما هنوز بازیکنان خارجی به ایران باز نگشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال تهران قرار است از فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت برای از سرگیری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آغاز شود، هنوز هیچ‌یک از بازیکنان خارجی این تیم به ایران بازنگشته‌اند.

بر اساس این گزارش، بازیکنانی همچون آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، دوکنس نازون، منیر الحدادی، یاسر آسانی، جلال‌الدین ماشاریپوف و دیدیه اندونگ همچنان در خارج از کشور حضور دارند و تاکنون به اردوی تیم ملحق نشده‌اند. همچنین نام برخی از این بازیکنان از جمله نازون و آشورماتوف نیز در فهرست غایبان دیده می‌شود.

با توجه به این شرایط، در صورت آغاز تمرینات، استقلال کار خود را بدون حضور کامل بازیکنان خارجی دنبال خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند روند آماده‌سازی این تیم برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر را تحت تأثیر قرار دهد.

باشگاه استقلال هنوز توضیح رسمی درباره زمان بازگشت این بازیکنان ارائه نکرده و وضعیت حضور آنها در تمرینات آینده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
خبرهای مرتبط
خیال راحت فرعباسی برای حضور در دروازه استقلال
بقائی از حمایت وزارت خارجه از تیم ملی و پیگیری ویزا خبر داد
تاجرنیا: حمایت استقلال از تیم ملی قطعی است
قلعه‌نویی: هدف ایران صعود به مرحله حذفی است
غیبت طولانی‌مدت فریدونی در جلسات استقلال
چشمی: رقیب آسان نداریم؛ گلزنی در جام‌جهانی خاص‌ترین لحظه زندگی‌ام بود
سرپرست تیم فوتسال استقلال:
تصمیمات شتاب‌زده جایگزین محاسبات دقیق شد/ اخلاق‌مداری، اولویت خدشه‌ناپذیر باشگاه استقلال است
برنامه ویژه استقلالی‌ها برای بازیکنان جوان مشخص شد
تاجرنیا: فعالیت استقلال در هیچ شرایطی متوقف نمی‌شود
آسانی: بی‌صبرانه منتظر آغاز مسابقات و حضور دوباره در ایران هستم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
دوئل ملی‌پوشان فوتبال برای جلب نظر کادر فنی
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
پیروزی سلتاویگو در متروپولیتانو/ شاگردان سیمئونه همچنان در شوک شکست مقابل آرسنال هستند
پیروزی مقتدرانه نراتزوری مقابل لاتزیو + فیلم
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
ملاقات قلعه‌نویی با سرمربیان تیم‌های عراق و امارات
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
پرداختی به خارجی‌ها؛ چالش جدید سپاهانی‌ها
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قهرمانی جهان نتیجه تلاش وزنه‌برداران در سخت‌ترین شرایط بود
سمیع زاده: فاز اول بازسازی استخر ورزشگاه آزادی به پایان رسید
مسیر ترکیه هموار شد؛ تمرینات تیم ملی وارد فاز نهایی آماده‌سازی شد
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
جوان‌گرایی شهرزاد مظفر برای حضور در رقابت‌های فوتسال کافا
برنامه ادامه رقابت‌های جودوکاران ایرانی در گرند اسلم قزاقستان
غیبت ادامه‌دار خارجی‌های استقلال/ دور جدید تمرینات برگزار می‌شود؟
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند