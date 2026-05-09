بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیلات گیرندگان خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، در همه بانک‌های کشور اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متعاقب شرایط حادث شده ناشی از جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، هیات‌عالی بانک مرکزی با هدف مساعدت به تسهیلات گیرندگان خرد مقرر کرد «تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آنها تا سقف ۷ میلیارد ریال باشد علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار (با اصلاحات بعدی) از تاریخ ۹‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ تا ۹‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ با تشخیص هیات مدیره موسسه اعتباری، مشمول بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین (به میزان ما‌به‌التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) می‌شوند».

بر این اساس، به‌رغم آنکه مفاد بخشنامه متضمن تشخیص و صلاحدید هیات مدیره موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه بود، اما با پیگیری‌های بانک مرکزی و مساعدت شبکه بانکی، مفاد بخشنامه در تمام مؤسسات اعتباری اجرایی شده است.

این گزارش حاکی است در ارتباط با ۹ مؤسسه اعتباری شامل بانک‌های ملت، کارآفرین، پارسیان، خاورمیانه، مسکن، قرض‌الحسنه مهر ایران، گردشگری، صنعت و معدن و شهر فرآیند انجام بخشنامه به صورت سیستمی بوده و به‌طور کامل اجرا شد. همچنین موسسات اعتباری که با وقفۀ زمانی نسبت به اجرای این بخشنامه اقدام کردند، در رابطه با مشتریان مشمول بخشودگی به تدریج مبالغ مربوطه به حساب آنها مرجوع خواهد شد.

در این زمینه، بانک ملی بخشنامه را به صورت سیستمی در رابطه با تمام تسهیلات به‌جز تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری اعمال کرد. در دو مؤسسه اعتباری قرض‌الحسنه رسالت و اقتصاد نوین نیز فرایند به صورت دستی بوده است. در بانک قرض‌الحسنه رسالت بدون درخواست مشتری، محاسبات توسط سرپرستی، اعمال و به حساب مشتری عودت می‌شود. همچنین در بانک اقتصاد نوین نیز با مراجعه و درخواست مشتری محاسبات مربوط به بخشودگی توسط شعبه انجام و برای مشتریان منظور می‌شود.

گفتنی است، در ۱۶ مؤسسه اعتباری کشاورزی، توسعه صادرات، دی، ملل، رفاه کارگران، سامان، ایران زمین، صادرات، سرمایه، سپه، سینا، توسعه تعاون، پاسارگاد، پست بانک، تجارت و ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-ونزوئلا بخشودگی جرائم صرفاً با درخواست مشتری صورت می‌گیرد.

این گزارش می‌افزاید اطلاع‌رسانی به مشتریان درخصوص بخشنامه بخشش جریمه دیرکرد از طریق انتشار اطلاعیه در وب سایت و فضای مجازی، ارسال پیامک برای مشتریان هدف و نصب بنر و اطلاعیه در شعب انجام شده است.

لازم به ذکر است، عموم هموطنان در صورت مواجهه با موارد احتمالی مبنی بر عدم پاسخگویی مناسب و تخطی مؤسسات اعتباری از اجرای بخشنامه موصوف موارد را از طریق سامانه «ارتباطات مردمی بانک مرکزی» با شماره تماس ۰۲۱۲۷۰۶ و بازوی رسمی این واحد در پیام‌رسان بله به نشانی CBIBOT@ پیگیری کنند.

نظرات کاربران
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بانک ربا خور جریمه نکنه؟؟؟
عمار
۱۶:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خبر را صحیح اعلام کنید ، طبق بخشنامه بانک مرکزی تسهیلاتی که تا مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ سر موقع اقساط پرداخت شده از آن موقع به بعد اگر تاخیر داشتند جریمه تاخیر بخشیده میشوند ، نه تسهیلاتی که تا ۹ اسفند داری تاخیر بوده اند و داری قسط عقب افتاده ، در واقع یک مساعدت به افراد خوش حساب هست نه افراد بد حساب ،
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای من اینچنین نبود
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
.من وام بانک ملی دارم ماهانه ۱میلیون و ۵۰۰ قسطش هست.
کل وام ۲۵۰میلیون بوده.
از اسفند تا پایان فروردین دو قسط پرداخت نکردم.بانک
۷۵هزار جریمه دیرپرداخت ازم گرفت.

رئیس بانک گفتش ک تلویزیون اعلام کرد ولی بخشنامه واسه بانک نیامده
دروغیاب
۱۴:۵۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه خبراتون اینقدر واقعیت داره یعنی؟!دویست هزار تومن جریمه دیرکرد دادم
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بالای ۷۰۰ میلیون تومان چی ؟؟؟
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حد اقل خود تسهیلات رو ببخشید
ناشناس
۱۳:۳۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بانک سپه که از من جریمه زودکرد گرفت چون من زودتر پول واریز کردم اما آنها چند روز دیرتر با جریمه برداشت کردند
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه اش حرفه بانکها جرائم رو وصول میکنن
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دروغ دروغ دروغ. فقط تبلیغ و شو
ناشناس
۱۳:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای من که به هیچ وجه انجام نشد. دروغ محض.
ناشناس
۱۲:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا دروغ میگید
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دروغ...........دروغ.........دروغ.......
