باشگاه خبرنگاران جوان-در دومین روز از مسابقات گرند اسلم ۲۰۲۶ قزاقستان، سرنوشت الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱ کیلوگرم رقم خورد؛ او که در نخستین دیدار خود به مصاف دیوید لیما از برزیل رفت، متأسفانه این مسابقه را واگذار کرد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

اما در بخش‌های دیگر برنامه، اخبار متفاوتی وجود دارد. امیرعباس چوپان در وزن ۹۰ کیلوگرم فردا (یکشنبه) به مصاف نماینده رومانی خواهد رفت تا شانس خود را برای پیشرفت در مسابقات بسنجد. از سوی دیگر، محمدپوریا بناییان در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم امروز با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در دور بعدی، یعنی در مسابقه‌ای که به زودی برگزار می‌شود، باید با جودوکار قدرتمند لهستانی رو‌به‌رو شود.