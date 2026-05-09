باشگاه خبرنگاران جوان - علی نصیری با اشاره به وسایل نقلیه آسیب دیده در جنگ رمضان افزود: در حال حاضر خسارت‌های زیر ۳۰ میلیون تومان به‌تدریج در حال پرداخت است و مبالغ بالاتر هم پس از تأمین اعتبار از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مورد اسباب و اثاثیه منزل هم هنوز منتظر تصمیم و ابلاغ دولت هستیم. اظهار داشت: البته شهرداری تهران جدا از خسارت اصلی، یک هدیه حمایتی در نظر گرفته است. این هدیه ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان است و در قالب رفاه‌کارت ارائه می‌شود و مردم می‌توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد برای خرید لوازم خانگی استفاده کنند.

نصیری ادامه داد: همچنین بن شهروند خرید ارزاق نیز در مبالغ، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان برای آسیب دیدگان جنگ در نظر گرفته شده و این مبالغ برای شروع دوباره زندگی و کمک اولیه به خانواده‌ها در نظر گرفته شده و جایگزین خسارت اصلی نیست.

به گفته وی، در هتل‌ها و محل‌های اسکان هم فقط موضوع خواب و اقامت مطرح نیست. از همان صحنه حادثه تا هتل‌ها، خدمات روان‌شناسی، پزشکی، فرهنگی و اجتماعی ارائه شده است. در بیشتر هتل‌ها روان‌شناس و پزشک حضور دارند و برنامه‌های فرهنگی و تفریحی هم برای خانواده‌ها اجرا می‌شود. همچنین از نظر امنیتی هم شرایط به‌طور جدی رصد می‌شود تا آسیبی متوجه خانواده‌ها نشود.

نصیری تاکید کرد: تلاش ما این بوده و هست که هر کاری از دستمان برمی‌آید، با بهترین کیفیت برای مردم انجام شود. همه این خدمات باید رایگان، محترمانه و طبق ضابطه ارائه شود. اگر کسی در هر بخشی مشکلی دید، شکایتی داشت یا احساس کرد حقی از او ضایع شده، می‌تواند با سامانه ۱۸۱۱ تماس بگیرد تا موضوع بررسی شود.

منبع: ایرنا