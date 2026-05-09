باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا هاشمیفر اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی گسترده و با هدف مقابله با اخلالگران اقتصادی، ماموران انتظامی شهرستان الیگودرز موفق شدند سه انبار عظیم را که به صورت غیرقانونی اقدام به احتکار مواد خام صنایع پتروشیمی (پلیکربنات) کرده بودند، شناسایی کنند.
وی افزود: سودجویان برای پنهانکاری و تسهیل فرآیند قاچاق، این مواد را در کیسههای سیمان و تحت پوشش شرکتهای تولید سیمان جاسازی کرده بودند که با اشراف اطلاعاتی ماموران انتظامی این اقدام ناکام ماند. به گفته وی، ارزش اولیه محمولههای کشفشده بنا بر نظر کارشناسان بیش از پنج هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: پس از هماهنگی قضائی، تیمهای عملیاتی به محل اعزام و هر سه انبار توقیف و پلمب شد. همچنین با تشکیل پرونده قضائی، کلیه اقلام کشفشده به همراه متهمان برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی تحویل شد.
سردار هاشمیفر در پایان با هشدار جدی به مخلان اقتصادی گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی همهجانبه، کوچکترین تحرکات افراد سودجو را رصد کرده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی که امنیت اقتصادی جامعه را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد. اجازه نخواهیم داد هیچ فرد یا گروهی معیشت مردم را هدف قرار دهد.
منبع: پلیس لرستان