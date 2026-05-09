مرجع تقلید شیعیان گفت:باید با دولت عربستان مذاکره کافی به عمل آید تا مسائل جنگ را با فریضه حج ارتباط ندهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به دشواری‌ها و حساسیت‌های عرصه دیپلماسی، اظهار کرد: همان‌گونه که مشکلات میدان جنگ کمتر از عرصه دیپلماسی نیست، مسائل و چالش‌های وزارت امور خارجه نیز بسیار سنگین و حساس است و هر اندازه در این زمینه دقت، تدبیر و برنامه‌ریزی بیشتری صورت گیرد، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود، مهم‌ترین پشتوانه موفقیت دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را حضور و همراهی آگاهانه مردم دانست و تصریح کرد: تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند کشور از آسیب به دور خواهد بود.

این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حفظ این حضور نیازمند رسیدگی واقعی به مشکلات آنان است، افزود: مسئولان باید بدانند که مردم چه دغدغه‌ها و مشکلاتی دارند و برای حل آن‌ها اقدام عملی انجام دهند. بسیاری از مشکلات موجود، قابل حل است اما گاهی نسبت به برخی از آن‌ها توجه لازم صورت نمی‌گیرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی ضمن حمایت از فعالیت‌ها و تلاش‌های دولت، تصریح کرد: ما همواره دعاگوی مسئولان هستیم و از اقدامات مثبت دولت حمایت می‌کنیم، اما در کنار آن، انتظارات و مطالبات بحق مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت روابط با کشورهای همسایه تأکید کرده و اظهار داشت: در شرایط کنونی که کشور با برخی دولت‌های مستکبر و رفتارهای غیرمنطقی آن‌ها مواجه است، باید بیش از گذشته روابط خود را با همسایگان حفظ و تقویت کنیم، البته به شرطی که آنها نیز حسن همجواری را رعایت کنند.

این مرجع تقلید با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و همچنین حضور قدرتمندانه قوای مسلح در تنگه هرمز، ادامه داد: إن شاء الله در این موضوع نیز با اتخاذ تدابیر مناسب ضمن حفظ دست‌آوردهای میدان، همه نقشه‌های دشمنان باطل گردد.

وی با اشاره به اهمیت فریضه حج تاکید کرد: امسال دولت عربستان محدودیت ها و قیود بیشتری برای حجاج قائل شده است. باید با دولت عربستان مذاکره کافی به عمل آید تا مسائل جنگ را با فریضه حج ارتباط ندهد. حج موضوعی مستقل است.

آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ هویت اسلامی نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی هم جنبه مردمی دارد و هم جنبه اسلامی و نباید هیچ‌یک از این دو، مورد غفلت قرار گیرد.

وی نقش فرهنگ‌سازی را در حل بسیاری از مشکلات جامعه بسیار مهم دانسته و تصریح کرد: بسیاری از مسائل کشور از طریق اصلاح فرهنگ عمومی قابل حل است و دستگاه‌هایی مانند صدا و سیما، مدارس و دانشگاه‌ها باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

این استاد حوزه همچنین بر اهمیت نقش خیرین در حل مشکلات جامعه تأکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور، حضور خیرین است که با انگیزه‌های دینی وارد میدان خدمت می‌شوند و می‌توانند بخش قابل توجهی از مشکلات مردم را کاهش دهند.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان سخنان خود ضمن ابراز امیدواری برای توفیق رئیس‌جمهور و دولت محترم در حل مشکلات کشور، بهبود امور و مسئولیت های قانونی خود، تصریح کرد: من در تمام نمازهایم برای پیروزی بر دشمنان اسلام دعا می‌کنم و امیدوارم این جنگ ظالمانه هرچه زودتر با نصرت الهی پایان یابد.

لازم به ذکر است در این دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابلاغ سلام گرم آقای دکتر عراقچی، گزارشی از آخرین تحولات سیاست خارجی را خدمت وی ارائه کرد.

منبع: مهر