باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: میزان انرژی تحویلی به مشترکین صنایع انرژی‌بر از تاریخ ۱۳ اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و روند تأمین برق این بخش بدون وقفه ادامه دارد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی نیروگاه‌های صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی در جریان حوادث اخیر افزود: با وجود محدودیت‌های پیش‌آمده، وزارت نیرو با برنامه‌ریزی دقیق موفق شد برق مورد نیاز این صنایع را جبران و حتی نسبت به سال گذشته افزایش دهد.

به گفته رجبی مشهدی بر اساس توافق انجام شده، برق مورد نیاز صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی تا ۲۰ اردیبهشت به‌طور کامل از طریق تعرفه‌های مصوب تأمین خواهد شد. همچنین *میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی، نسبت به سال گذشته ۹ برابر شده است.

وی همچنین اعلام کرد: از ۲۱ اردیبهشت امکان تأمین انرژی مورد نیاز صنایع از طریق *تابلوی برق آزاد و برق سبز* فراهم خواهد شد و دارندگان نیروگاه‌ها دارای ظرفیت عرضه می‌توانند برق تولیدی خود را در این تابلو‌ها عرضه کنند. به گفته او، این سازوکار‌ها زمینه بازگشت سرمایه و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق را تقویت می‌کند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: میزان برق تحویلی به *شهرک‌های صنعتی نیز به سطح سال گذشته رسیده و نشان‌دهنده افزایش فعالیت واحد‌های تولیدی و تداوم حمایت وزارت نیرو از بخش صنعت است*.

رجبی مشهدی ابراز امیدواری کرد با همکاری صنایع و تأمین‌کنندگان برق، روند افزایشی تحویل انرژی به واحد‌های تولیدی در سال جاری ادامه یافته و به پایداری تولید و رشد صنعتی کشور کمک کند.