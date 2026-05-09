کشف ۷۵ تن مواد غذایی قاچاق در خوزستان

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته جباری، در این عملیات ۷۵ تن کنسرو رب گوجه‌فرنگی که در انبار احتکار شده بود، کشف و ضبط شد.

وی افزود: پس از شناسایی محل، مأموران اداره کل اطلاعات با همراهی تیم‌های مشترک از معاونت بازرسی و نظارت صمت خوزستان، اداره کل تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن وارد عمل شدند و انبار مذکور به طور رسمی پلمب شد.

معاون بازرسی و نظارت صمت خوزستان تاکید کرد: پرونده تخلف این انبار برای طی مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده و برخورد با هرگونه قاچاق سازمان‌یافته و احتکار کالا در دستور کار جدی دستگاه‌های نظارتی استان قرار دارد.

منبع: صمت خوزستان