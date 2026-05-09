باشگاه خبرنگاران جوان- حدود یک ماه تا شروع رسمی جام‌جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده و ملی‌پوشان فوتبال ایران روز‌ها و هفته‌هاست که تمرینات فشرده آماده‌سازی خود را زیرنظر اعضای مجرب کادرفنی در مرکز ملی آغاز کرده‌اند. ۲ بازی درون‌تیمی و ده‌ها جلسه تمرینی، خلاصه‌ای از عمل‌کرد تیم ملی در مینی‌کمپ‌های اخیر است و البته که این اردو تا اعزام یوز‌ها به ترکیه ادامه خواهد داشت.

تیم ملی با صلابت، اقتدار و شایستگی موفق به کسب جواز حضور در جام‌جهانی شده و هیچ قدرتی از بیرون، نمی‌تواند ایران را از حضور در جامی که با شایستگی به آن صعود کرده، محروم کند. با این همه، اما موضع ایران مشخص است؛ قطعاً در جام‌جهانی ۲۰۲۶ شرکت می‌کنیم، اما میزبان باید ملاحظات ما را درنظر داشته باشد.

اگر میزبان جام‌جهانی رسم میزبانی را نیاموخته، ما با زبان دیگری به او می‌آموزیم، همان‌گونه که هیأت اعزامی فوتبال ایران به کانادا با اقتدار، صراحت ایرانی در تصمیم‌گیری و عقب ننشستن از باور‌های ملی را به رخ کشید. جام‌جهانی هم همین است؛ تورنمنتی که در آن شرکت می‌کنیم، اما بدون ذره‌ای عقب‌نشینی از اعتقادات، فرهنگ و باورهای‌مان.

نبرد در زمین فوتبال است و اگر میزبان بنا دارد در زمینه‌های دیگری وارد نبرد شود؛ بهتر است از تجربه ۵۲ روز استقامت شیرمردان و شیرزنان ایرانی در برابر حملاتی ناجوان‌مردانه و جنایت‌کارانه درس بگیرد، چرا که ۲۶ بازیکن نهایی لیست امیر قلعه‌نویی از همان نسل و تبار هستند.

منبع فدراسیون فوتبال